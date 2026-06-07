Χανιά: Δείτε σε ποιες περιοχές θα γίνουν διακοπές ρεύματος από τη Δευτέρα

Για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, όπως ανακοινώθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στις παρακάτω περιοχές.

ΔΕΥΤΕΡΑ 8/6/2026, 08:00-12:00:

ΧΑΝΙΑ: ΟΔΟΣ ΣΕΛΙΝΟΥ ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΠΕΡΑΘΩΡΑΚΗ ΕΩΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ – ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΘΕΤΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΙ ΟΔΟΙ ΕΩΣ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΩΝΟΣ.

ΤΡΙΤΗ 9/6/2026, 08:00-11:00:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΡΜΕΝΟΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ.

ΤΡΙΤΗ 9/6/2026, 09:00-15:00:

ΑΝΩΠΟΛΗ – ΛΟΥΤΡΟ – ΛΙΒΑΝΙΑΝΑ – ΑΡΑΔΑΙΝΑ – ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6/2026, 08:30-09:30:

ΧΑΝΙΑ: ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΟΥ ΒΡΥΣΣΩΝ ΕΩΣ ΦΟΥΡΝΟ ΡΟΖΑΚΗ – ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΠΛΑΝΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΟΙ ΟΔΟΙ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6/2026, 08:00-15:00:

ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ – ΜΟΥΛΑ ΧΑΝΟΥΜ – ΤΖΟΜΠΑΝΑΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ – ΜΟΥΡΝΙΕΣ (ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥΛΑΚΗ) – ΜΕΤΟΧΙ ΜΟΥΡΝΙΩΝ – ΑΚΡΟΝ ΑΕ – TELEPERFORMANCE – ΤΕΡΖΗΣ ΑΕ – ΡΑΜΠΑΛΑΚΟΣ – ΓΙΑΝΝΕΝΑΚΗΣ – ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ – ΧΑΡΑΚΙΑΣ – ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ – ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ – ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ.

ΠΕΜΠΤΗ 11/06/2026, 08:00-15:00:

ΚΑΤΩ ΓΑΛΑΤΑΣ – ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΚΝΩΣΣΟΥ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ, ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΘΕΤΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΙ ΟΔΟΙ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/06/2026, 08:00-15:00:

ΟΛΗ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος»