Χανιά: Δείτε σε ποιες περιοχές θα γίνουν διακοπές ρεύματος από τη Δευτέρα

Όπως ανακοινώθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ, από αύριο και προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στις παρακάτω περιοχές.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27/4/2026 08.00-15.00

ΒΡΥΣΣΕΣ ΑΠΟΚ. (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΟ ΧΩΡΙΟΥ-ΠΛΑΤΕΙΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-SUPER MARKET ΜΑΡΚΑΚΗ).

ΤΡΙΤΗ 28/4/2026 08.00-13.00

ΚΑΛΑΘΑΣ(ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ,ΠΑΡΑΛΙΑ)-ΧΩΡΑΦΑΚΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΤΕΡΣΑΝΑΣ-ΜΑΧΑΙΡΙΔΑ-ΣΤΑΥΡΟΣ.

ΤΡΙΤΗ 28/4/2026 12.00-15.00

ΚΑΜΠΑΝΙ (ΑΡΧΗ ΧΩΡΙΟΥ , ΑΝΤ/ΣΙΟ ΔΕΥΑΧ)-ΚΑΛΑΘΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΙΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ,ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΟΔΥ ΚΑΛΑΘΑ,ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΛΑΘΑ).

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4/2026 08.00-13.00

ΞΗΡΟΣΤΕΡΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4/2026 08.30-13.00

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΟΔΟ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ) ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΘΕΤΟΙ ΟΔΟΙ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/5/2026 08.00-15.00

ΑΡΩΝΙ (ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΣΗ Α”, ΘΕΣΗ Β”)-ΠΑΖΙΝΟΣ-ΤΑΧΥΔΟΜΗ-ΚΤΕΟ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΦΕΛΗ-SUPER MARKET ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ-115 ΠΜ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ 115ΠΜ-ΣΤΕΡΝΕΣ-ΜΑΡΑΘΙ-ΜΑΡΑΘΙ ΚΑΥΣΙΜΑ-ΛΟΥΤΡΑΚΙ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 3/5/2024 06.00-08.00

ΒΛΗΤΕΣ-ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΚΑΙ ΟΛΗ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ – ΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΑ (ΑΠΟ ΡΟΖ-ΜΩΒ ΟΔΟ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ) – ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΩΝ-ΧΑΛΕΠΑ-ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑ-ΣΟΔΥ ΚΟΥΜΠΕΛΗ-ΑΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 3/5/2026 08.00-09.00

ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ-ΒΙΟΠΑ ΣΟΥΔΑΣ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ-ΣΟΥΔΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ,ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) -ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 3/5/2026 09.00-10.00

ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΠΙΣ ΚΑΙ ΝΙΚΗ,ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΠΑΓΑΚΗΣ)-ΣΟΥΔΑ ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΚΑΛΑΜΙ-ΜΕΓΑΛΑ ΧΩΡΑΦΙΑ-ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ-ΚΑΛΥΒΕΣ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 3/5/2026 10.00-11.00

ΚΑΤΣΙΦΑΡΙΑΝΑ-ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ-ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΤΟΧΙ-ΜΟΥΡΝΙΕΣ-ΠΕΡΒΟΛΙΑ-ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ-ΣΥΚΟΛΙΑ-ΛΥΓΙΔΕΣ-ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΓΥΙΑΣ-ΜΑΡΜΑΡΑΣ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος».