Χανιά: Δείτε σε ποιες περιοχές θα γίνουν διακοπές ρεύματος από τη Δευτέρα

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωράει ο ΔΕΔΔΗΕ από τη Δευτέρα όπως ανακοίνωση για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:

1. Στις 10.11.2025 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 08.15 έως 15.00 στις παρακάτω περιοχές:

Τσιβαράς – Ντουλιανά – Γαβαλοχώρι – Άσπρο – Κερά – Αλμυρίδα – Πλάκα ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ.

2. Στις 11.11.2025 ημέρα Τρίτη και από ώρα 09.00 έως 15.00 στις παρακάτω περιοχές:

ΟΛΗ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑΣ & ΕΛΑΦΟΝΗΣΙΟΥ.

3. Στις 12.11.2025 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 08.15 έως 15.00 στις παρακάτω περιοχές:

Σταλός – ΓΑΛΑΤΑΣ (ΒΛΑΜΑΚΗΣ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ) – έως και ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΥΛΑΚΗ.

4. Στις 13.11.2025 ημέρα Πέμπτη και:

α. από ώρα 08.15 έως 13.00 στην παρακάτω περιοχή: ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ.

β. από ώρα 08.30 έως 11.30 στις παρακάτω περιοχές:

Μόδι – Πάνω Γεράνι (Π.Μ.Τ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΕΥΑΒΑ) – Λουτράκι – Ψαθογιάννος – Μπαμπιόλο – Αποθήκες – Μανωλιόπουλο – Κ. ΓΕΡΑΝΙ (Π.Μ.Τ. ΔΕΥΑΒΑ) – Λειβάδια Γερανίου – Πύργος Ψηλονέρου – Κοντομαρί – Ξαμουδοχώρι – Κυπάρισσος – Κοιλάδα – Ξηροκάμπι – ΜΑΛΕΜΕ (κέντρο Μάλεμε – ΠΑΡΑΛΙΑ).

5. Στις 14.11.2025 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 12.00 έως 15.00 στις παρακάτω περιοχές:

Βλητές – Αγροκήπιο – ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ – Κορακιές – Παλιό Δημαρχείο – ΟΛΥΜΠΙΟΝ.

6. Στις 15.11.2025 ημέρα Σάββατο και από ώρα 08.15 έως 15.00 στις παρακάτω περιοχές:

Μουζουράς – ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΥΚΟΛΙΑ – ΔΕΔΙΣΑ – Περβολίτσα.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος»