Χανιά: Δείτε σε ποιες περιοχές θα γίνουν διακοπές ρεύματος από σήμερα

Όπως ανακοινώθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στις παρακάτω περιοχές.

1. Στις 12.10.2025 ημέρα Κυριακή και:

α. από ώρα 08.00 έως 15.00 στις παρακάτω οδούς:

Μυλωνογιάννη (από Γρηγορίου Ε’ έως Μάρκου Μπότσαρη) – Γρηγορίου Ε’(από Ι. Σφακιανάκη έως Ζυμβρακάκηδων) – Υψηλαντών (από Μυλωνογιάννη έως Ι. Σφακιανάκη).

2. Στις 13.10.2025 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 08.00 έως 12.00 στην οδό Καλησπέρηδων.

Επίσης την ίδια μέρα και από ώρα 08.00 έως 11.00 στις παρακάτω περιοχές:

Σταλός (περιοχή πλατείας – Κρητική Φιλοξενία – Βλαμάκης – Cosmote – Σφακιωτάκης – Σχολείο – οδός Ι. Καποδίστρια από Hotel Theo – Π.Μ.Τ. Γιαννούλης – Κρητικός Τουρισμός – Καραβαράκης – KALDERA VILLAGE HOTEL – MINOS VILLAGE.

3. Στις 14.10.2025 ημέρα Τρίτη και από ώρα 08.00 έως 10.00 στις παρακάτω περιοχές:

Καβρός (περιοχή ξενοδοχείου Βανταράκης – Τζαμπάκη – HAPPY DAYS – ΠΕΛΕΜΑΡ – Ασπρουλιάνος (περιοχή Μαρκάκη).

4. Στις 15.10.2025 ημέρα Τετάρτη και:

α. από ώρα 07.30 έως 13.00 στις παρακάτω περιοχές: Λουτρό – Λιβανιανά – Λύκος.

β. από ώρα 09.00 έως 10.30 στις παρακάτω οδούς:

Μαργουνίου (από Ν. Σκουλά έως Εφ. Πολεμιστών)

γ. από ώρα 08.00 έως 15.00 στις παρακάτω περιοχές:

Περιβόλια (περιοχή κοιμητηρίου Αγ. Παρασκευής – Βουτσουνάρια – Αντλ/σιο ΟΑΔΥΚ – Περιβόλια)

5. Στις 16.10.2025 ημέρα Πέμπτη και:

α. από ώρα 08.00 έως 13.00 στις παρακάτω οδούς:

Σελίνου (από Κουστογεράκου έως Κάμπων) και όλοι οι κάθετοι και παράπλευροι οδοί.

β. από ώρα 09.00 έως 14.30 στις παρακάτω περιοχές: Κουρνάς

6. Στις 17.10.2025 ημέρα Παρασκευή και:

α. από ώρα 08.00 έως 12.00 στις παρακάτω οδούς:

(περιοχή οδού 8ης Δεκεμβρίου με οδό Ρούφου)

β. από ώρα 08.30 έως 12.00 στο χωριό Γαβαλοχώρι.

γ. από ώρα 08.30 έως 15.00 στις παρακάτω περιοχές:

Καλύβες (περιοχή διασταύρωσης από Καλύβες έως Γαβαλοχώρι και Πλάκα.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος».