Χανιά: Δείτε σε ποιες περιοχές θα γίνουν διακοπές ρεύματος

Όπως ανακοινώθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ, για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

ΚΥΡΙΑΚΗ 5/7/2026 08.00-15.00:

ΧΑΝΙΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟ ΧΑΝΙΩΝ (ΡΟΛΟΪ), ΟΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΩΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΠΛΑΝΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΟΙ ΟΔΟΙ (ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΚΛΗΜΑΤΣΑΚΗ, ΚΑΦΕ ΦΕΙΔΙΑΣ).

ΔΕΥΤΕΡΑ 6/7/2026 09.00-15.00:

ΣΑΣΑΛΟΣ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 6/7/2026 08.00-15.00:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΜΠΡΟΥ.

ΤΡΙΤΗ 7/7//2026 07.30-15.00:

ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ (ΜΑΡΚΑΚΗΣ-ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – ΠΟΛΕΝΤΑΣ) – ΜΑΘΕΣ – ΟΛΟΣ Ο ΚΑΒΡΟΣ – ΚΟΥΡΝΑΣ – ΜΟΥΡΙ – ΠΑΤΗΜΑ – ΚΑΣΤΕΛΟΣ – ΔΡΑΜΙΑ ΕΩΣ ΜΟΥΣΕΛΑ.

ΠΕΜΠΤΗ 9/7/2026 08.30-15.00:

ΚΕΧΡΕΣ – ΧΑΜΑΛΕΥΡΙ ΠΑΛΑΙΩΝ ΡΟΥΜΑΤΩΝ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 5/7/2026 07.30-15.00:

ΧΑΝΙΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΕΡΜΑ ΣΚΑΛΙΔΗ ΕΩΣ ΟΔΟ ΚΥΔΩΝΙΑΣ – ΟΔΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Νο 53.

ΚΥΡΙΑΚΗ 5/7/2026 07.30-10.00:

ΟΛΗ Η ΓΑΥΔΟΣ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος»