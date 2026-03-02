Χανιά: Δείτε σε ποιες περιοχές θα γίνουν διακοπές ρεύματος

Διακοπές ρεύματος θα γίνουν σε περιοχές του νομού Χανίων για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.

Οπως ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

•Τη Δευτέρα 2/3/2026 και από ώρα 08:30-14:30 στις παρακάτω περιοχές:

ΠΑΖΙΝΟΣ(ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ ΝΕΦΕΛΗ, ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ) – ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΣΗ Α”, Β”, Γ” – ΤΑΧΥΔΟΜΗ – ΚΤΕΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ – ΣΤΕΡΝΕΣ – ΟΙΚΙΣΜΟΣ 115 – ΠΜΤ 115 ΠΜ -ΛΟΥΤΡΑΚΙ – ΜΑΡΑΘΙ

•Την Τρίτη 3/3/2026 και από ώρα 09:30-15:00 στις παρακάτω περιοχές:

ΦΡΑΓΚΟΚΑΣΤΕΛΛΟ-ΠΑΤΣΙΑΝΟΣ-ΣΚΑΛΩΤΗ

•Την Τετάρτη 4/3/2026 και από ώρα 08:00-14:00 στις παρακάτω περιοχές:

ΠΑΝΩ ΣΤΑΛΟΣ ( ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΝΤΑΡΙΑΝΑ-ΤΡΟΥΛΟΙ )

Επίσης την ίδια μέρα 4/3/2026 και από ώρα 08:15-13:00 στις παρακάτω περιοχές:

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΓΥΙΑΣ-Φ/Β ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ-ΚΡΗΤΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ-ΠΟΥΛΑΚΑΣ -ΑΓΥΙΑ ΑΠΛΩΣΤΡΑ(ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ,ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ)

•Την Πέμπτη 5/3/2026 και από ώρα 08:00-14:00 στις παρακάτω περιοχές:

ΚΑΜΠΑΝΙ (ΑΡΧΗ ΧΩΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΕΥΑΧ ΠΛΑΚΟΥΡΕΣ) – ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΙΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ – ΙΕΡ.ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ) – ΚΑΛΑΘΑΣ

•Την Παρασκευή 6/3/2026 και από ώρα 09:30-12:00 στις παρακάτω περιοχές:

ΚΟΜΙΤΑΔΕΣ-ΒΟΥΒΑΣ-ΒΡΑΣΚΑΣ-ΑΣΦΕΝΔΟΥ-ΚΟΥΤΕΛΟΣ

•Το Σάββατο 7/3/2026 και από ώρα 08:00-15:00 στις παρακάτω περιοχές:

ΟΛΗ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ -(SUPER MARKΕΤ SYNKA- SUPER MARKET ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ )-ΟΛΗ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ(ΚΑΥΣΙΜΑ)

Όπως επισημαίνεται στην σχετική ανακοίνωση «αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος»