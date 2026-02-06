menu
Chania
Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου, 2026
Χανιά: Δείτε σε ποιες περιοχές θα γίνουν διακοπές ρεύματος

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

1. Στις 8.2.2026 ημέρα Κυριακή και:

α. από ώρα 08.00 έως 14.00 στις παρακάτω οδούς:
ΧΑΝΙΑ (οδός Σκαλίδη από οδό Κορωναίου έως Μαργουνίου, οδός Καλησπέριδων, οδός Κυδωνίας από ΚΤΕΛ έως οδό Κισάμου, οδός Μανουσογιαννάκηδων από Σκαλίδη έως Γρηγορίου Ε΄.

β. από ώρα 8.15 έως 11.30 στις παρακάτω περιοχές:
ΧΑΝΙΑ (αρχή οδού Ι. Σφακιανάκη).

γ. από ώρα 08.30 έως 12.30 στις παρακάτω οδούς:
ΧΑΝΙΑ (οδός Μίνωος Ησυχάκη, οδός Κων/νου Μητσοτάκη και ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΠΛΑΝΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΟΙ ΟΔΟΙ).

δ. από ώρα 11.30 έως 13.00 στις παρακάτω περιοχές:
ΧΑΛΕΠΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ).

2. Στις 10.2.2026 ημέρα Τρίτη και:

α. από ώρα 08.00 έως 12.00 στις παρακάτω οδούς:
ΧΑΝΙΑ (περιοχή οδού Μυλωνογιάννη διασταύρωση με οδό Ν. Σκουλά).

β. από ώρα 09.00 έως 15.00 στην παρακάτω περιοχή: Ίμπρος ΣΦΑΚΙΩΝ.

3. Στις 11.2.2026 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 08.15 έως 15.00 στις παρακάτω περιοχές:

Κουνουπιδιανά περιοχή SUPER MARKET ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ – HOTEL ΠΥΡΓΟΣ – οδός Καζαντζάκη (περιοχή παλαιού Ελαιουργείου, τμήμα οδού Φοινικούντας).

4. Στις 12.2.2026 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 09.00 έως 15.00 στις παρακάτω περιοχές:

ΒΑΜΟΣ (ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ, ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ, ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΤΡΑΣ ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗΣ, ΕΣΠΕΡΟΣ) – Φονές – Μάζα – Λατομείο ΠΙΠΕΡΑΚΗ – ΠΜΤ – ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΪΑ ΚΡΗΤΗΣ – Χάμπαθα.

5. Στις 13.2.2026 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 08.00 έως 13.00 στις παρακάτω περιοχές:

ΒΛΗΤΕΣ (περιοχή ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗ, ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ), ΚΟΡΑΚΙΕΣ (ΛΕΣΧΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΝΥΧΤΕΡΙΔΑ, ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝ).

6. Στις 14.2.2026 ημέρα Σάββατο και από ώρα 09.00 έως 15.00 στις παρακάτω περιοχές:

ΦΡΑΓΚΟΚΑΣΤΕΛΛΟ (περιοχή Κάστρου, γήπεδο, παραλία Ορθή Άμμος, Αντλιοστάσιο Σκαλωτής).

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος»

