Χανιά: Δείτε σε ποιες περιοχές θα γίνουν διακοπές ρεύματος

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.

Αναλυτικά οι περιοχές:

1. Στις 1.2.2026 ημέρα Κυριακή και:

α. από ώρα 08.00 έως 10.00 στις παρακάτω περιοχές:

Χρυσοπηγή – Κόκκινο Μετόχι – ΜΟΥΡΝΙΕΣ (οδός Σοφ. Βενιζέλου από οδό Κολοκοτρώνη έως Αγίας Μαρίνας και ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΘΕΤΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΙ ΟΔΟΙ, οδός Αγίων Αποστόλων διασταύρωση με οδό Αγίας Μαρίνας) – οδός Μουρνιών περιοχή βενζινάδικο ΑΡΕΤΑΚΗ – ΠΑΣΑΚΑΚΙ (από οδό Νικ. Πλαστήρα έως οδό Ελευθερίας και ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΘΕΤΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΙ ΟΔΟΙ) – οδός Αγ. Βασιλείου – Ι. Ν. Αγ. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου) – Πελεκαπίνα – ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ.

β. από ώρα 08.30 έως 12.30 στις παρακάτω περιοχές:

ΧΑΝΙΑ (οδός Μίνωος Ησυχάκη, οδός Κων/νου Μητσοτάκη και ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΘΕΤΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΟΔΟΙ).

2. Στις 3.2.2026 ημέρα Τρίτη και από ώρα 08.30 έως 14.30 στις παρακάτω περιοχές:

ΠΑΖΙΝΟΣ (περιοχή ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ ΝΕΦΕΛΗ, ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ) – ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΣΗ Α΄, Β΄,Γ΄, ΤΑΧΥΔΟΜΗ – ΚΤΕΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ – Στέρνες – ΟΙΚΙΣΜΟΣ 115 – ΠΜΤ – 115 Π.Μ. – Λουτράκι – Μαράθι.

3. Στις 5.2.2026 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 08.30 έως 10.30 στις παρακάτω περιοχές:

Νίππος ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ.

4. Στις 6.2.2026 ημέρα Παρασκευή και:

α. από ώρα 08.30 έως 14.00 στην παρακάτω περιοχή: Πλάκα ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ.

β. από ώρα 12.00 έως 13.30 στις παρακάτω περιοχές:

ΒΡΥΣΣΕΣ (περιοχή ΜΕΤΟΧΙ ΨΥΡΗ, ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΥΔΙ, ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ, ΑΓ. ΣΟΦΙΑ) – τμήμα Νέου Χωριού ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ.

5. Στις 7.2.2026 ημέρα Σάββατο και από ώρα 08.15 έως 13.00 στις παρακάτω περιοχές:

ΧΑΝΙΑ περιοχή ΧΑΛΕΠΑ οδός Προφ. Ηλία (από LEGENDS έως οδό Κων. Μητσοτάκη), οδός Νικ. Ανδριανάκη, οδός Εγκώμης Κύπρου, οδός Κων. Μητσοτάκη (από οδό Νικ. Ανδριανάκη έως διασταύρωση προς Αγ. Ματθαίο), περιοχή S/M LIDL, ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε. ΣΦΑΓΕΙΑ ΧΑΝΙΩΝ, οδός Σεϊμένη, οδός Καλογερή και ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΘΕΤΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΙ ΟΔΟΙ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος».