Χανιά: Δείτε σε ποιες περιοχές θα γίνουν διακοπές ρεύματος

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ από την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

1. Στις 29.10.2025 ημέρα Τετάρτη και:

α. από ώρα 08.30 έως 08.50 στις παρακάτω περιοχές:

Καλόρουμα – ΜΟΥΖΟΥΡΑΣ (ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ – Φ/Β ΑΥΡΑ ΕΝΕΡΓ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ – Φ/Β ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ – Φ/Β VIRTUAL SUN) – Ε.Β.Α. Περβολίτσα – ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΟΥΒΕΡΝΕΤΟΥ – ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΧΩΡΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ – Χορδάκι – Φ/Β ΠΕΤΡΑΚΗΣ – Φ/Β SUN CRETE – ΟΤΕ ΣΚΛΟΚΑ – ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΧΟΡΔΑΚΙΟΥ – Ριζόσκλοκο.

β. από ώρα 08.30 έως 15.00 στις παρακάτω περιοχές:

Χορδάκι – ΟΤΕ ΣΚΛΟΚΑ – Φ/Β VIRTUAL SUN CRETE – Π.Μ.Τ. ΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ – ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΧΟΡΔΑΚΙΟΥ – Ριζόσκλοκο.

2. Στις 30.10.2025 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 08.15 έως 15.00 στις παρακάτω περιοχές:

ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ (HOTEL ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ – HOTEL ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ).

3. Στις 31.10.2025 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 09.00 έως 13.00 στις παρακάτω περιοχές:

ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ (ΣΙΛΟ ΚΥΔΕΠ – ΦΥΤΩΡΙΑ ΚΑΝΤΙΔΑΚΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.) – ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ (περιοχή γύρω από ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ) – Μαλάξα – ΚΕΡΑΙΕΣ ΜΑΛΑΞΑΣ – Φ/Β ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΛΑΚΗΣ – ΑΝΤ/ΣΙΟ ΟΑΔΥΚ ΣΤΥΛΟΥ – ΑΝΤ/ΣΙΟ Ν. ΧΩΡΙΟΥ.

4. Στις 1.11.2025 ημέρα Σάββατο και:

α. από ώρα 08.15 έως 10.30 στις παρακάτω περιοχές:

Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΥΔΑΣ (ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ – ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ – S/M SYNKA – S/M ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΑΚ – καφετέριες – Πλατεία Σούδας.

β. από ώρα 09.00 έως 11.00 στις παρακάτω περιοχές:

ΒΡΥΣΣΕΣ (περιοχή Π.Υ. ΒΡΥΣΣΩΝ) – Φίλιππος – Κεφάλα Βρυσσών – Εμπρόσνερος – Βατουδιάρης – ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΡΑΚΗ – Αλίκαμπος – Κράπη.

5. Στις 2.11.2025 ημέρα Κυριακή και από ώρα 08.15 έως 15.00 στις παρακάτω περιοχές:

ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ (ΤΣΙΓΚΟΣ Α.Ε. – ΕΝΩΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΒΙΟΧΥΜ – ΣΥΚΟΛΙΑ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗ – ΠΡΟΜΕΚΑΤ – ΤΖΑΜΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ – ΒΕΤΟ – ΚΤΕΟ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος»