Χανιά: Δείτε σε ποιες περιοχές θα γίνει διακοπή ρεύματος

Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα σε περιοχές των Χανίων, για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, όπως ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Στις 8.9.2025 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 09.00 έως 13.00 στις παρακάτω οδούς:

Κακόπετρος – Μεσαύλια – Φλώρια – Σάσαλος.

Στις 10.9.2025 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 08.00 έως 16.00 στις παρακάτω περιοχές:

Περιβόλια – Μπουτσουνάρια – ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ – ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ – ΝΕΦΡΟΞΕΝΙΑ.

Στις 11.9.2025 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 08.00 έως 14.00 στις παρακάτω περιοχές:

Χρυσαυγή – Καλλιθέα – Βούβες – Σφενδυλιανά.

Στις 12.9.2025 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 08.30 έως 13.30 στις παρακάτω περιοχές:

ΜΑΛΑΞΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΡΑΙΕΣ).

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση:

«Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος».