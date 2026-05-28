Χανιά: Δείτε ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί αύριο Παρασκευή

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ανακοινώνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων η εφαρμογή έκτακτων κυκλοφορικών ρυθμίσεων για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και προς αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων ένεκα προγραμματισμένων εκδηλώσεων στην πόλη των Χανίων, ισχύουσες κατά το χρονικό διάστημα από την 07:00΄ ώρα της Παρασκευής 29/05/2026 έως την 20:00΄ ώρα της ιδίας, με απαγόρευση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης οχημάτων, σε όλο το μήκος των παρακάτω οδών του Δήμου Χανίων καθώς και στις καθέτους οδούς που οδηγούν σε αυτές:

• Οδός Δασκαλογιάννη
• Οδός Μίνωος
• Οδός Αρχολέων
• Οδός Καλλεργών

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «το χρονικό διάστημα των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δύναται να μειωθεί ή παραταθεί ανάλογα με τη πορεία των εκδηλώσεων.

Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων»

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

