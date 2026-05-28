Χανιά: Δείτε ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί αύριο Παρασκευή

Ανακοινώνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων η εφαρμογή έκτακτων κυκλοφορικών ρυθμίσεων για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και προς αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων ένεκα προγραμματισμένων εκδηλώσεων στην πόλη των Χανίων, ισχύουσες κατά το χρονικό διάστημα από την 07:00΄ ώρα της Παρασκευής 29/05/2026 έως την 20:00΄ ώρα της ιδίας, με απαγόρευση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης οχημάτων, σε όλο το μήκος των παρακάτω οδών του Δήμου Χανίων καθώς και στις καθέτους οδούς που οδηγούν σε αυτές:

• Οδός Δασκαλογιάννη

• Οδός Μίνωος

• Οδός Αρχολέων

• Οδός Καλλεργών

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «το χρονικό διάστημα των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δύναται να μειωθεί ή παραταθεί ανάλογα με τη πορεία των εκδηλώσεων.

Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων»