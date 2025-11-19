Χανιά: Δείτε σε ποιες δημοτικές ενότητες θα γίνει πιθανή διακοπή νερού

Την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025, λόγω διακοπής ρεύματος από ώρα 08:15 έως 14:30 στο κεντρικό αντλιοστάσιο του ΟΑΚ στα Μυλωνιανά, είναι πιθανό να παρατηρηθεί διακοπή νερού σε περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Νέας Κυδωνίας, Θερίσου, Σούδας, Ακρωτηρίου και Ελευθερίου Βενιζέλου, όπως γνωστοποίησε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων.

Σημειώνεται ότι «οι πιθανές διακοπές στην υδροδότηση είναι πιθανό να περιορισθούν χρονικά, σε περίπτωση που οι εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ ολοκληρωθούν νωρίτερα, επομένως όλο αυτό το διάστημα τα δίκτυα ύδρευσης θα θεωρούνται υπό πίεση.

Ζητάμε την κατανόηση των πολιτών των επηρεαζόμενων περιοχών».