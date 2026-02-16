menu
Chania
Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου, 2026
Τοπικά

Χανιά: Δάσκαλοι στηρίζουν εκπαιδευτικούς στην Τρίπολη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Τη συμπαράσταση του σε εκπαιδευτικούς της Τρίπολης εκφράζει με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΠΕ) Χανίων και καλεί σε κινητοποίηση στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων την Τετάρτη στη 1.30 το μεσημέρι.

Συγκεκριμένα αναφέρει:
«Τρεις ακόμα συναδέλφισσες καλούνται σε ακρόαση και απολογία ενώπιον του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου (Τρίπολη), την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, για τη συμμετοχή τους στη νόμιμα προκηρυγμένη απεργία – αποχή από την ατομική αξιολόγηση του ν.4823/2021 που έχει κηρύξει ο κλάδος με αποφάσεις του (Ολομέλεια Προέδρων 1ης Απριλίου 2024, 93η και 94η Γ.Σ. ΔΟΕ).
Επισυνάπτουμε την ανακοίνωση συμπαράστασης της ΔΟΕ που αναφέρεται και σε δυο τρίωρες στάσεις εργασίας, 8:00 ως 11:00 και 14:00 ως 17:30.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποφάσισε να προκηρύξει επιπλέον στάση από 11:00 ως 14:00 (μιας ή δυο ή τριών ωρών) ώστε να επιλέξουν οι συνάδελφοι τι τους εξυπηρετεί ανάλογα με το πρόγραμμά τους προκειμένου να βρεθούμε μαζικά για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας προς τις συναδέλφισσες και να απαιτήσουμε τη δικαίωσή τους!
Όλες και όλοι συμμετέχουμε μαζικά την Τετάρτη 18/2/2026 στην ΔΙ.Π.Ε. στις 13:30».

 

