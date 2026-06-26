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Chania City F.C.: Ο Ανδρέας Σκέντζος νέος Τεχνικός Διευθυντής

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Τα Chania City FC προχωρούν στον σχεδιασμό της επόμενης αγωνιστικής περιόδου στη Γ’ Εθνική 2026-2027, εντάσσοντας σε κομβικό οργανωτικό ρόλο τον Ανδρέα Σκέντζο, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Τεχνικού Διευθυντή.

Όπως ανακοινώθηκε από την ομάδα «στο πλαίσιο των νέων του αρμοδιοτήτων, ο Ανδρέας Σκέντζος θα έχει υπό την επίβλεψή του τη συνολική ποδοσφαιρική λειτουργία του συλλόγου, καθώς και την οργάνωση και ανάπτυξη της Ακαδημίας των Chania City FC, με στόχο τη δημιουργία ισχυρών βάσεων για το παρόν και το μέλλον της ομάδας.

Ο Ελευσίνιος τεχνικός, γεννημένος στις 23 Σεπτεμβρίου 1972, είναι κάτοχος διπλώματος UEFA A’ και διαθέτει πολυετή εμπειρία στον χώρο του ποδοσφαίρου, τόσο ως πρώτος προπονητής όσο και ως μέλος τεχνικών επιτελείων.

Ήδη ο Ανδρέας Σκέντζος αποτελεί μέλος της οικογένειας του συλλόγου μας από τον περασμένο Ιανουάριο έχοντας προσφέρει τις υπηρεσίες του σε διαφορετικούς ρόλους, συμβάλλοντας ενεργά στη λειτουργία και την αγωνιστική οργάνωση της ομάδας το προηγούμενο διάστημα.

Στην ομάδα των Χανίων έχει διατελέσει αρχικά Τeam Μanager, στη συνέχεια συνεργάτης του τότε προπονητή Σέφκι Κούκι, καθώς και άμεσος συνεργάτης του Νίκου Αναστόπουλου, ενώ είχε και υπηρεσιακή παρουσία στον πάγκο για έναν αγώνα.

Στην προπονητική του πορεία έχει εργαστεί σε αρκετές ομάδες όπως οι Γιούχτας, Α.Ο. Πόρου, Α.Ε. Μυκόνου, Πανθηραϊκός, Α.Ο. Αγίου Νικολάου, Πανελευσινιακός και Άνω Μερά, ενώ έχει συνεργαστεί ως άμεσος συνεργάτης με τον Νίκο Αναστόπουλο σε ΟΦΗ, Πλατανιά, Άρη και Καλαμάτα, καθώς και με τον Γιάννη Αναστασίου σε Ομόνοια Λευκωσίας και Κηφισιά.

Ως ποδοσφαιριστής ξεκίνησε από τον Πανελευσινιακό και στη συνέχεια αγωνίστηκε για οκτώ χρόνια στον ΟΦΗ, με περισσότερες από 150 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ ακολούθησε θητεία σε Άρη, Εργοτέλη και Ρόδο όπου ολοκλήρωσε την καριέρα του.

Τα Chania City FC εύχονται στον Ανδρέα Σκέντζο καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα»

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