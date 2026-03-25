menu
11.1 C
Chania
Τετάρτη, 25 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Χανιά: Χωρίς παρελάσεις λόγω καιρού

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο ένας μετά τον άλλον Δήμοι του νομού Χανίων ακύρωσαν τις παρελάσεις λόγω του καιρού.

Υπενθυμίζεται ότι:

•Από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων έπειτα από την τελευταία πρόβλεψη καιρικών συνθηκών για έντονες βροχοπτώσεις για το μεσημέρι της Τετάρτης 25 Μαρτίου, ανακοινώθηκε «η ακύρωση της Παρέλασης».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση η δοξολογία και η κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της Πόλης θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

•Ο Δήμος Αποκορώνου, ανακοίνωσε ότι οι προγραμματισμένες παρελάσεις για αύριο σε Βρύσες και Βάμο ακυρώνονται λόγω των επικαιροποιημένων μετεωρολογικών δεδομένων.  Οι δοξολογίες θα πραγματοποιηθούν κανονικά στους Ιερούς Ναούς στις Βρύσες και στον Βάμο, τιμώντας την εθνική και θρησκευτική διάσταση της επετείου.
Στους ναούς θα παρευρεθούν αντιπροσωπείες των σχολείων με τις σημαίες τους, όπου και θα εκφωνηθούν οι πανηγυρικοί της ημέρας.
Η κατάθεση των στεφάνων θα πραγματοποιηθεί κανονικά από τους θεσμικούς φορείς μόνο.

•Ο Δήμος Πλατανιά ανακοίνωσε ότι «λόγω των προβλεπόμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), οι προγραμματισμένες μαθητικές παρελάσεις της 25ης Μαρτίου σε Αλικιανό, Βουκολιές και Κολυμπάρι δεν θα πραγματοποιηθούν, για λόγους ασφάλειας των μαθητών.

•Ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου αποφάσισε την αναστολή των μαθητικών παρελάσεων στην Κάντανο και στον Καμπανό για την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026, δεδομένου των ιδιαίτερα δυνατών βροχοπτώσεων σε κάποιες περιοχές με αποτέλεσμα τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων.
Η αναστολή αφορά μόνο την παρέλαση, η Δοξολογία και η κατάθεση στεφάνων τόσο στην Κάντανο όσο και στον Καμπανό δεν αναστέλονται θα γίνουν κανονικά.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum