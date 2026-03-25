Χανιά: Χωρίς παρελάσεις λόγω καιρού

Ο ένας μετά τον άλλον Δήμοι του νομού Χανίων ακύρωσαν τις παρελάσεις λόγω του καιρού.

Υπενθυμίζεται ότι:

•Από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων έπειτα από την τελευταία πρόβλεψη καιρικών συνθηκών για έντονες βροχοπτώσεις για το μεσημέρι της Τετάρτης 25 Μαρτίου, ανακοινώθηκε «η ακύρωση της Παρέλασης».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση η δοξολογία και η κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της Πόλης θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

•Ο Δήμος Αποκορώνου, ανακοίνωσε ότι οι προγραμματισμένες παρελάσεις για αύριο σε Βρύσες και Βάμο ακυρώνονται λόγω των επικαιροποιημένων μετεωρολογικών δεδομένων. Οι δοξολογίες θα πραγματοποιηθούν κανονικά στους Ιερούς Ναούς στις Βρύσες και στον Βάμο, τιμώντας την εθνική και θρησκευτική διάσταση της επετείου.

Στους ναούς θα παρευρεθούν αντιπροσωπείες των σχολείων με τις σημαίες τους, όπου και θα εκφωνηθούν οι πανηγυρικοί της ημέρας.

Η κατάθεση των στεφάνων θα πραγματοποιηθεί κανονικά από τους θεσμικούς φορείς μόνο.

•Ο Δήμος Πλατανιά ανακοίνωσε ότι «λόγω των προβλεπόμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), οι προγραμματισμένες μαθητικές παρελάσεις της 25ης Μαρτίου σε Αλικιανό, Βουκολιές και Κολυμπάρι δεν θα πραγματοποιηθούν, για λόγους ασφάλειας των μαθητών.

•Ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου αποφάσισε την αναστολή των μαθητικών παρελάσεων στην Κάντανο και στον Καμπανό για την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026, δεδομένου των ιδιαίτερα δυνατών βροχοπτώσεων σε κάποιες περιοχές με αποτέλεσμα τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων.

Η αναστολή αφορά μόνο την παρέλαση, η Δοξολογία και η κατάθεση στεφάνων τόσο στην Κάντανο όσο και στον Καμπανό δεν αναστέλονται θα γίνουν κανονικά.