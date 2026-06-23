Χανιά: Χιλιάδες πολίτες στη συναυλία «Μια Αγκαλιά για τον Μάνο»

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Χιλιάδες πολίτες βρέθηκαν χθες στο Εθνικό Στάδιο Χανίων, συμμετέχοντας στη συναυλία αλληλεγγύης «Μια Αγκαλιά για τον Μάνο», που διοργάνωσαν ο Δήμος Χανίων και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων, σε μια κοινή πρωτοβουλία με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και με την πολύτιμη συμβολή της εθελοντικής ομάδας «Μαζί για τον Μάνο».

Η ανταπόκριση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Μέσα από τη μαζική συμμετοχή τους, οι Χανιώτισσες και οι Χανιώτες κατάφεραν να στηρίξουν ενεργά τον δεκαεπτάχρονο Μάνο , αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η αλληλεγγύη μπορεί να μετατραπεί σε ουσιαστική βοήθεια όταν μια ολόκληρη κοινωνία κινητοποιείται για έναν κοινό σκοπό.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε το μήνυμα του ίδιου του Μάνου προς τους παρευρισκόμενους, δίνοντας ιδιαίτερο συμβολισμό σε μια εκδήλωση που είχε ως επίκεντρο τη στήριξη ενός νέου ανθρώπου που δίνει τη δική του μάχη με αξιοπρέπεια και δύναμη.

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, σημείωσε ότι τα Χανιά έγιναν μία μεγάλη αγκαλιά για τον Μάνο, αποδεικνύοντας πως, παρά τις δυσκολίες της εποχής, όταν ένας συνάνθρωπος έχει ανάγκη ενεργοποιούνται τα αντανακλαστικά της αλληλεγγύης. Όπως τόνισε, η τοπική κοινωνία απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι μπορεί να συσπειρώνεται γύρω από τέτοιες ανάγκες, στέλνοντας ένα μεγάλο μήνυμα αγάπης και στήριξης, ενώ εξέφρασε την ευχή ο Μάνος να συνεχίσει με δύναμη τον αγώνα του και σύντομα να επιστρέψει νικητής στην αγκαλιά των Χανίων.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, Μανώλης Κοτσιφάκης, υπογράμμισε ότι το αποτέλεσμα της προσπάθειας ανήκει πρωτίστως στους πολίτες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, στους εθελοντές, στους χορηγούς και στους καλλιτέχνες που συνέβαλαν αφιλοκερδώς, αναδεικνύοντας τη δύναμη της συνεργασίας όταν αυτή υπηρετεί έναν κοινό κοινωνικό σκοπό.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στον Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος, πιστός υποστηρικτής κοινωνικών και ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών, στάθηκε από την πρώτη στιγμή αρωγός σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Η συμβολή του υπήρξε καθοριστική τόσο στη διαμόρφωση όσο και στην επιτυχή υλοποίησή της. Η ευαισθησία που επέδειξε, η άμεση ανταπόκρισή του και η ουσιαστική του παρουσία συνέβαλαν καθοριστικά στη δυναμική που ανέπτυξε η δράση, καθώς και στην ευρεία κινητοποίηση και συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται επίσης στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν αφιλοκερδώς στη συναυλία, Δήμο Αναστασιάδη, Κασσιανή Λειψάκη, Ανδρέα Μανωλαράκη, Μάνο Μαλαξιανάκη και DJ Andreas On Decks, καθώς και στη Γωγώ Καλλιδωνάκη και τον Κυριάκο Καψή για την παρουσίαση της βραδιάς.

Ο Δήμος Χανίων και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων ευχαριστούν ακόμη την εθελοντική ομάδα «Μαζί για τον Μάνο», τους δεκάδες εθελοντές που εργάστηκαν για την προετοιμασία και την άρτια διεξαγωγή της εκδήλωσης, καθώς και τους χορηγούς που συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της διοργάνωσης: Aegean Airlines, Κυριακάκης Travel, Ραδιοταξί ΕΡΜΗΣ, Café Remezzo, Apostolis Restaurant, Chania Print Point, Ξενοδοχειακός Όμιλος Τσιλεδάκη, Funky’s, Fourgatos Restaurant, Kriti Hotel, La Botega Bistro Wine & More, Morum City Hotel, Παγάκια Κρήτης, ΘΥΜΙΑΝΟΣ Α.Ε., Κλωθάκης τραπεζοκαθισματα, Μπουζάκης Κόσμημα, Εστιατόριο Γαλήνη, Χαζηράκης All To Print και Χημικές Τουαλέτες Σημαντηράκης.

Η επιτυχία της συναυλίας ανήκει σε όλους. Σε κάθε πολίτη που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα, σε κάθε εθελοντή, σε κάθε χορηγό, σε κάθε άνθρωπο που συνέβαλε ώστε τα Χανιά να γίνουν, για μία βραδιά, μια μεγάλη αγκαλιά για τον Μάνο.