Χανιά: Χιλιάδες πολίτες αγκάλιασαν τις Βιβλιοθήκες και τα Κέντρα Παιδικής Δημιουργίας – Εντυπωσιακά στοιχεία

Οι Βιβλιοθήκες, τα Κέντρα Παιδικής Δημιουργίας και το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Χανίων έστειλαν και φέτος ένα ιδιαίτερα αισιόδοξο μήνυμα, όπως αποτυπώνεται στα πολύ ενθαρρυντικά στατιστικά στοιχεία για το έτος 2025.

Όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο Χανίων «μέσα από τη συνεχή εξέλιξη και ανανέωση των υπηρεσιών τους προς το κοινό, οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες και τα Κέντρα Παιδικής Δημιουργίας κατόρθωσαν να προσελκύσουν 1.204 νέα μέλη, ενώ το σύνολο των χρηστών και αναγνωστών, που αξιοποίησαν τις υπηρεσίες τους, ανήλθε στον ιδιαίτερα εντυπωσιακό αριθμό των 36.300 ατόμων.

Κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν συνολικά 42.650 δανεισμοί βιβλίων, περιοδικών και οπτικοακουστικού υλικού (CD–DVD), ενώ αποκτήθηκαν 3.103 νέοι τόμοι, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός της συλλογής να ανέρχεται πλέον σε 179.911 τόμους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη φιλαναγνωσία και στις εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 232 επισκέψεις σχολείων και υλοποιήθηκαν 1.117 δράσεις φιλαναγνωσίας, μέσα από τις οποίες 8.626 παιδιά επισκέφθηκαν και συμμετείχαν ενεργά στις δράσεις των Βιβλιοθηκών και των Κέντρων Παιδικής Δημιουργίας.

Το ίδιο εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία της επισκεψιμότητας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων στο ψηφιακό σκέλος με περισσότερες από 20.340 προβολές και 53.407 αλληλεπιδράσεις στην ιστοσελίδα www.librarychania.gr, με 82.958 προβολές βίντεο στο Youtube και με 22.000 ακολούθους στο Facebook.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, επισημαίνει: «Οι Βιβλιοθήκες του Δήμου Χανίων αποτελούν έναν δυναμικό και ανοιχτό χώρο πολιτισμού, μάθησης και συμμετοχής για όλες και για όλους. Η αυξημένη προσέλευση κοινού και, κυρίως, η μεγάλη συμμετοχή των παιδιών στις δράσεις φιλαναγνωσίας αποδεικνύουν ότι το βιβλίο συνεχίζει να εμπνέει, να ενώνει και να καλλιεργεί αξίες.

Φυσικά, πίσω από τη μεγάλη αυτή προσπάθεια βρίσκεται το προσωπικό των Βιβλιοθηκών και των Κέντρων Παιδικής Δημιουργίας, που ευχαριστώ θερμά, για το υψηλό επίπεδο έργου, που επιτελούν καθημερινά».

Στο ίδιο πνεύμα, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Γιάννης Γιαννακάκης, σημειώνει πως: «Παρά τη διείσδυση της τεχνολογίας σε κάθε πτυχή της ζωής μας, το βιβλίο όχι μόνο επιβιώνει, αλλά ακμάζει, αποδεικνύοντας τη διαχρονική του αξία. Οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες και τα Κέντρα Παιδικής Δημιουργίας του Δήμου Χανίων απέδειξαν πως

μπορούν να λειτουργούν ως χώροι συνάντησης του βιβλίου με τη σύγχρονη τεχνολογία, καλλιεργώντας τη φιλαναγνωσία, ιδίως των παιδιών και των νέων, και προάγοντας τη γνώση και τον πολιτισμό».

Από την πλευρά της η Προϊσταμένη των Δημοτικών Βιβλιοθηκών & των Κέντρων Παιδικής Δημιουργίας, Βιβή Χουδαλάκη, τονίζει: «Η συνεχής αύξηση του αναγνωστικού κοινού, ιδιαίτερα των παιδιών και των νέων, μας γεμίζει αισιοδοξία και ευθύνη».

Στον ακόλουθο σύνδεσμο είναι διαθέσιμα τα αναλυτικά απολογιστικά στοιχεία των Βιβλιοθηκών και των Κέντρων Παιδικής Δημιουργίας του Δήμου Χανίων για το 2025: https://www.chania.gr/enimerosi/municipality-press-releases/dimotikivivliothikiapologismos.html

Περισσότερες πληροφορίες:

www.librarychania.gr

www.facebook.com/librarychania

Instagram: @chanialibrary

e-mail: library@chania.gr

Δ/νση: Υψηλαντών 30, Τ.Κ. 73135

Τηλέφωνα: 28213 41661-2-3»