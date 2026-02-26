menu
Πολιτισμός

Χανιά: Bραδιά αφιερωμένη στη γυναίκα

Bραδιά αφιερωμένη στη γυναίκα διοργανώνει ο Δήμος Χανίων, μέσω της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας και του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, την Κυριακή 8 Μαρτίου, στις 20:00, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, στο Θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης”.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα, ένα μουσικό πορτρέτο της γυναίκας, που ξεδιπλώνεται μέσα από αφηγήσεις και τέχνη, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Δημήτρη Ντρουμπογιάννη. Τις αφηγήσεις θα αποδώσουν η Άννα Μαρία Κορακάκη και ο Αιμίλιος Καλογερής, συμβάλλοντας με τη δική τους ευαισθησία και εκφραστικότητα στη σκηνική απόδοση της βραδιάς.
Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδειχθεί η πολύπλευρη δυναμική της γυναίκας και η ισότιμη παρουσία της σε έναν κόσμο που εξακολουθεί, σε πολλές περιπτώσεις, να αμφισβητεί τα δικαιώματά της. Μέσα από τη μουσική και τον λόγο, η βραδιά φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν φόρο τιμής στη δύναμη, την τρυφερότητα και το φως της γυναίκας, αλλά και μια υπενθύμιση της διαρκούς ανάγκης για ισότητα και σεβασμό.

