Χανιά: Αυτοψία σε σχολικές υποδομές

Αυτοψία για την πρόοδο των εργασιών εν όψει του ανοίγματος των σχολείων τη Δευτέρα, πραγματοποίησε η δημοτική αρχή Χανίων.

Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος, Παναγιώτης Σημανδηράκης, έκανε λόγο για «ένα από τα μεγαλύτερα έργα παρεμβάσεων στα σχολεία με περισσότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ, με τα συνεργεία του Δήμου, με την υπηρεσία ολόκληρη, να φροντίζει ώστε να είναι όλα έτοιμα. Φέτος, λοιπόν, τρεις νέες σχολικές μονάδες ανοίγουν στους μαθητές για να καλύψουν τις ανάγκες μας και παράλληλα, γίνονται πολλές μεγάλες αναβαθμίσεις στα υφιστάμενα σχολεία».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «το Κτήριο Παπαδόπετρο δίνει απάντηση σε μια πολύ δύσκολη υπόθεση, σε σχέση με τη στέγαση και τη λειτουργία του Πειραματικού Σχολείου. Ηδη, έχουν γίνει εκτεταμένες εργασίες, πάντα με την έγκριση της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων, ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τη λειτουργία του Πειραματικού Λυκείου και όλα θα είναι έτοιμα την ερχόμενη Δευτέρα. Ταυτόχρονα, ολοκληρώνονται οι εργασίες για τη λειτουργία ενός υπερσύγχρονου πολυνηπιαγωγείου πίσω ακριβώς από το Εργατικό Κέντρο. Ενα πολυνηπιαγωγείο το οποίο θα δώσει απάντηση στα πολλά και ασφυκτικά αιτήματα τα οποία υπάρχουν σε σχέση με τη στέγαση και τη λειτουργία νηπιαγωγείων στις περιοχές καθώς υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση, να αφήσει ο Δήμος τη χρήση από κτήρια τα οποία θέλουν οι ιδιώτες. Και φυσικά ο βρεφικός σταθμός στη Σούδα που έχει μετατραπεί σε ένα στολίδι, σε μία πολύ σημαντική παρέμβαση, θα καλύψει τις ανάγκες στην ευρύτερη περιοχή».

Ο κ. Σημανδηράκης συμπλήρωσε ότι «η κτηριακή υποδομή του Δήμου Χανίων ίσως είναι μία από τις καλύτερες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Εκκρεμεί η μεγάλη παρέμβαση στο πρώην Πολυκλαδικό και η έναρξη κατασκευής των 8 νέων σχολείων ΣΔΙΤ που περιμένουμε να υπογραφεί τους επόμενους μήνες».

Ο αντιδήμαρχος Αντώνης Βαρδάκης, τόνισε: «Βλέπουμε τα σχολεία του Δήμου μας να αλλάζουν, να παίρνουν μία μορφή πιο λειτουργική, πιο πρακτική, να είναι πιο φιλικά στο εκπαιδευτικό και μαθητικό κόσμο. Βλέπουμε εργασίες πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ να εξελίσσονται σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δημου Χανίων και θα εγκαινιάσουμε φέτος τρεις σχολικές μονάδες, το κτήριο Παπαδόπετρου που θα στεγάσει το Πειραματικό Λύκειο, το Πολυνηπιαγωγείο δίπλα στο Εργατικό Κέντρο που θα στεγάσει το 1ο, το 17ο και το 28ο νηπιαγωγείο και τον Βρεφικό Σταθμό στην περιοχή της Σούδας».