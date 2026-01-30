Χανιά: Αθώωση από το Εφετείο για υπόθεση θανάτου

Αθώος κρίθηκε ομόφωνα (7-0) από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης στα Χανιά χθες το μεσημέρι ένας 35χρονος υπήκοος Πακιστάν που κατηγορούνταν ότι είχε αφήσει αβοήθητο τον 32χρονο αδελφό του που ήταν ασθενής με αποτέλεσμα αυτός να πεθάνει.

Το περιστατικό συνέβη σε χωριό του Ρεθύμνου και ο 35χρονος κατηγορούνταν για “θανατηφόρα έκθεση” του αδελφού, ενώ πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 5 χρόνια κάθειρξη με αναστολή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό στο Εφετείο.

Τα δύο αδέλφια ζούσαν σε παράγκα σε ποιμνιοστάσιο σε χωριό του Ρεθύμνου όπου και εργάζονταν. Ο 32χρονος έπασχε από υπερθυρεοειδισμό. «Ο κατηγορούμενος έκανε ότι ήταν δυνατόν να βοηθήσει τον αδελφό του που δεν ήταν σε καλή κατάσταση για τρεις ημέρες. Είχε αδυναμία και ο αδελφός του προσπαθού σε να τον σιτίσει, να του δώσει υγρά ώστε να ορθοποδήσει χωρίς να έχει συνειδητοποιήσει την κατάσταση του. Όταν μια μέρα

είδε ότι η κατάσταση του χειροτέρευε πήγε σε κοντινό ποιμνιοστάσιο για να ζητήσει βοήθεια ώστε να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο καθώς δεν είχε ο ίδιος μεταφορικέ μέσο. Όταν επέστρεψε με τη βοήθεια ο αδελφός του είχε χάσει τη ζωή. Το δικαστήριο ομόφωνα, 3 δικαστές και 4 ένορκοι έκρινε αθώο τον κατηγο ρούμενο» ανέφερε ο δικηγόρος κ. Μιχάλης Στεφανογιάννης που είχε διοριστεί συνήγορος υπεράσπισης του 35χρονου.