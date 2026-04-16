Χανιά: Αθλητισμός σημαίνει… φως

«Τα οφέλη του αθλητισμού τα γνωρίζουμε όλοι. Το θέμα είναι να επιλέξουμε να βάλουμε στη ζωή μας τον αθλητισμό. Από εκεί και πέρα θα μας ανοιχτεί ένας δρόμος που θα έχει μόνο φως και υγεία».

Τα παραπάνω τόνισε, μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Χανιώτης παραολυμπιονίκης, Αντώνης Τσαπατάκης, στο περιθώριο της εσπερίδας με θέμα: «Οι αξίες του Μαζικού Αθλητισμού», χθες στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Την εσπερίδα συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, το Πνευματικό Κέντρο Χανίων και ο Σύλ- λογος Δρομέων Υγείας Χανίων στο πλαίσιο του 10ου Μαραθωνίου Κρήτης.

Ο κ. Τσαπατάκης υπογράμμισε ότι «έχουμε το 10ο Μαραθώνιο Κρήτης όπου με χαρά ανοίγω τις εκδηλώσεις για τον αγώνα. Θα μιλήσουμε για το μαζικό αθλητισμό και τα οφέλη που έχει προς τον άνθρωπο. Εύχομαι και φέτος να πάνε όλα καλά. Να τερματίσουν όλοι και να είναι χαρούμενοι όλοι».

Με θέμα: «Μαζικός Αθλητισμός – Άθληση και Κοινωνία», μίλησε ο προπονητής, Γιώργος Καλαϊτζίδης. Σε δηλώσεις του ο ίδιος τόνισε τη ανάγκη «η πολιτεία να στηρίξει περαιτέρω το μαζικό αθλητισμό και όλες τις εκδηλώσεις που σχετίζονται με τον αθλητισμό και στον πολιτισμό».

Εξήγησε ότι υπάρχει τεράστιο έλλειμμα στήριξης από την Πολιτεία η οποία «σε πολλές περιπτώσεις έχει μεταφέρει την ευθύνη της στους ιδιώτες». Ο κ. Καλαϊτζίδης συμπλήρωσε, για παράδειγμα, πως η Πολιτεία θα μπορούσε να επαναφέρει παλιά προγράμματα μαζικού αθλητισμού.

«Ο Μαζικός Αθλητισμός με τα μάτια ενός Δρομέα», ήταν το θέμα της ομιλίας του καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, Βα- σίλη Οικονομίδη. Ο κ. Οικονομίδης αναφέρθηκε, επίσης, στο τι είναι ο μαζικός αθλητισμός, ποιες είναι οι αρχές και οι αξίες που τον διέπουν, μίλησε για «τον δρομικό μαζικό αθλητισμό, δηλαδή για τους λαϊκούς δρόμους. Πώς αυτοί έχουνε ξεκινήσει και πού έχουν φτάσει σήμερα σε επίπεδο εθνικό, τοπικό, περιφερειακό».

«Wellness Mindset – Τρέχοντας προς μία ολοκληρωμένη ζωή», ήταν το θέμα της ομιλίας της Ελίζας Μπρεδολόγου (Life & Business Coach).

Οπως η ίδια τόνισε, τέσσερα θεμέλια που στηρίζουν την ευεξία μας και που όταν τα φροντίζουμε μας βοηθούν να συνεχίζουμε με δύναμη και νόημα είναι η κίνηση, η διατροφή, ο ύπνος και φυσικά ο τρόπος σκέψης. «Γιατί έχω δει πραγματικά πολλούς ανθρώπους που ενώ είχαν πάρα πολλή δύναμη, επειδή πίστεψαν κάποια στιγμή ότι δεν μπορούν, κάποια στιγμή σταμάτησαν. Ενώ εν αντιθέσει, αν πιστέψουμε ότι μπορούμε, αν ξεπεράσουμε τη δύναμη του εαυτού μας που μας λέει μείνε πίσω, τότε τα πράγματα αλλάζουν και μεταμορφώνουμε τη ζωή μας».

Σε δηλώσεις της για τις τελικές προετοιμασίες σχετικά με τον 10ο Μαραθώνιο Κρήτης στα Χανιά, η πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής, Ελένη Πολυχρονάκη, επισήμανε ότι η φετινή διοργάνωση αναμένεται να σημειώσει νέο ρεκόρ συμμετοχών, με αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. «Την Παρασκευή είναι η κοπή του Κότινου. Την Κυριακή είναι η μεγάλη μέρα για 10η χρονιά.

Ο κόσμος για άλλη μία φορά αγκάλιασε τη διοργάνωση με νέο ρεκόρ σε όλα τα αγωνίσματα. Εχουμε πάρα πολύ κόσμο από το εξωτερικό κυρίως στο μαραθώνιο».

Μεταξύ άλλων, χαιρετισμό στην εκδήλωση έκανε ο βουλευτής Αλ. Μαρκογιαννάκης. Επίσης χαιρετισμό απέστειλε η υφυπουργός Μετανάστευσης, Σέβη Βολουδάκη.