Χανιά: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας αφόπλισε νεαρό με όπλο στη Λέσχη Αξιωματικών

Καθοριστική αποδείχθηκε η παρέμβαση αστυνομικού εκτός υπηρεσίας σε περιστατικό που εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Χανίων, αποτρέποντας την κλιμάκωση μιας επικίνδυνης κατάστασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, νεαρός άνδρας προκάλεσε αναστάτωση στον χώρο, δημιουργώντας ένταση μεταξύ προσωπικού και παρευρισκομένων.

Στον χώρο βρισκόταν αστυνομικός που υπηρετεί στην Ομάδα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Ο αστυνομικός αντιλήφθηκε άμεσα τη σοβαρότητα της κατάστασης και, κρίνοντας ύποπτη τη συμπεριφορά του 25χρονου, τον προσέγγισε γνωστοποιώντας την ιδιότητά του. Με ψυχραιμία και διακριτικότητα προχώρησε σε έλεγχο, διαπιστώνοντας ότι ο άνδρας έφερε όπλο κρυμμένο κάτω από το πανωφόρι του.

Χωρίς να δώσει περιθώριο αντίδρασης, τον ακινητοποίησε άμεσα, τον αφοπλίσε και τον δέσμευσε, αποτρέποντας ενδεχόμενη επικίνδυνη εξέλιξη για τους παρευρισκόμενους.

Το αντικείμενο που κατασχέθηκε ήταν πιστόλι τύπου replica «Colt 1911», με γεμιστήρα που περιείχε μεταλλικά σφαιρίδια, το οποίο ο 25χρονος έφερε σε εσωτερική θήκη στη ζώνη του.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Άμεσης Δράσης, στις οποίες ο εκτός υπηρεσίας αστυνομικός παρέδωσε τον άνδρα, ο οποίος συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι το είχε για λόγους αυτοπροστασίας.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, ενώ το περιστατικό αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της έγκαιρης και ψύχραιμης αντίδρασης, ακόμη και εκτός υπηρεσίας, στην αποτροπή επικίνδυνων καταστάσεων.