menu
20.4 C
Chania
Πέμπτη, 9 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Χανιά: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας αφόπλισε νεαρό με όπλο στη Λέσχη Αξιωματικών

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Καθοριστική αποδείχθηκε η παρέμβαση αστυνομικού εκτός υπηρεσίας σε περιστατικό που εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Χανίων, αποτρέποντας την κλιμάκωση μιας επικίνδυνης κατάστασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, νεαρός άνδρας προκάλεσε αναστάτωση στον χώρο,  δημιουργώντας ένταση μεταξύ προσωπικού και παρευρισκομένων.

Στον χώρο βρισκόταν αστυνομικός που υπηρετεί στην Ομάδα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Ο αστυνομικός αντιλήφθηκε άμεσα τη σοβαρότητα της κατάστασης και, κρίνοντας ύποπτη τη συμπεριφορά του 25χρονου, τον προσέγγισε γνωστοποιώντας την ιδιότητά του. Με ψυχραιμία και διακριτικότητα προχώρησε σε έλεγχο, διαπιστώνοντας ότι ο άνδρας έφερε όπλο κρυμμένο κάτω από το πανωφόρι του.

Χωρίς να δώσει περιθώριο αντίδρασης, τον ακινητοποίησε άμεσα, τον αφοπλίσε και τον δέσμευσε, αποτρέποντας ενδεχόμενη επικίνδυνη εξέλιξη για τους παρευρισκόμενους.

Το αντικείμενο που κατασχέθηκε ήταν πιστόλι τύπου replica «Colt 1911», με γεμιστήρα που περιείχε μεταλλικά σφαιρίδια, το οποίο ο 25χρονος έφερε σε εσωτερική θήκη στη ζώνη του.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Άμεσης Δράσης, στις οποίες ο εκτός υπηρεσίας αστυνομικός παρέδωσε τον άνδρα, ο οποίος συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι το είχε για λόγους αυτοπροστασίας.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, ενώ το περιστατικό αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της έγκαιρης και ψύχραιμης αντίδρασης, ακόμη και εκτός υπηρεσίας, στην αποτροπή επικίνδυνων καταστάσεων.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum