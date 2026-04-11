Χανιά: Αστυνομικοί μοίρασαν παιχνίδια και βιβλία στα παιδιά που νοσηλεύονται

Από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών νομού Χανίων, διανεμήθηκαν τη Μ. Παρασκευή 10 Απριλίου 2026 παιχνίδια και παιδικά βιβλία, στα παιδιά που νοσηλεύονται στην Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, εκ μέρους όλων των Χανιωτών αστυνομικών.

Κατά την άφιξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης στο Νοσοκομείο Χανίων, ανέμενε ο Διοικητής αυτού κ. Γιώργος Μπέας και ο οποίος το συνόδευσε καθ’ όλη την διάρκεια της επίσκεψής του, στην Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.

Στην σχετική ανακοίνωσή της η Ενωση σημειώνει:

«Τούτες τις άγιες ημέρες, αρκεί μόνο μία επίσκεψή μας σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα προκειμένου καταλάβουμε ότι αυτά που μας απασχολούν είναι μόνο προβληματισμοί και όχι προβλήματα…

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων οφείλουμε ένα τεράστιο ευχαριστώ στη χανιώτικη επιχείρηση «Βιβλιοπωλείο Πόπη Θεοδωράκη» και προσωπικά στην κ. Πόπη Θεοδωράκη για την ευγενική της χορηγία μέσω σημαντικής έκπτωσης κατά την αγορά των παιχνιδιών και παιδικών βιβλίων.

Ευχόμαστε στις συναδέλφισσες και συναδέλφους μας καθώς και στους συμπολίτες μας η σταύρωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να αγγίξει τις καρδιές όλων μας, διακονώντας τον συνάνθρωπό μας!».