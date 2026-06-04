Χανιά: Ασκηση επί Χάρτου με προληπτική εκκένωση οικισμού

Σε σενάριο εκδήλωσης μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή των Κεραμειών και στην εφαρμογή σχεδίου οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης κατοίκων από τον οικισμό Κατοχώρι, βασίστηκε η Άσκηση Επί Χάρτου οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών με την κωδική ονομασία «ΑΡΙΑΔΝΗ 2026», που διοργάνωσε ο Δήμος Χανίων μέσω του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.

Η άσκηση πραγματοποιήθηκε χθες στην Αίθουσα Τύπου του Δημαρχείου Χανίων σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και με την υποστήριξη και εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Χανίων προστίθενται:

Βασικός στόχος ήταν η αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, του επιπέδου συντονισμού και της αποτελεσματικότητας της συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου.

Στην άσκηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, της Περιφέρειας Κρήτης, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, του ΕΚΑΒ, του ΔΕΔΔΗΕ, υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας, εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων, στελέχη των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, καθώς και εκπρόσωποι εθελοντικών ομάδων και φορέων που συνδράμουν στη διαχείριση εκτάκτων αναγκών.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης εξετάστηκαν οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων, η ενεργοποίηση των προβλεπόμενων μηχανισμών, η ενημέρωση και προστασία των πολιτών, η μέριμνα για ευάλωτες ομάδες, η διαχείριση της κυκλοφορίας, η μεταφορά των πολιτών σε ασφαλείς χώρους και ο συνολικός συντονισμός των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Η διαδικασία αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για την αποτίμηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και την ανάδειξη πιθανών σημείων βελτίωσης, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη σημασία της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας μεταξύ των υπηρεσιών και των φορέων που καλούνται να διαχειριστούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Αναφερόμενος στη σημασία της άσκησης, ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, τόνισε: «Στο πλαίσιο της προετοιμασίας και της σωστής θωράκισης του Δήμου Χανίων πραγματοποιήσαμε για πρώτη φορά ένα σενάριο οργανωμένης απομάκρυνσης πληθυσμού από πυρκαγιά, ενεργοποιώντας όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Όλο αυτό γίνεται για να μπορέσουμε να εξετάσουμε τις αδυναμίες, να βελτιώσουμε πιθανά κενά και κυρίως να είμαστε καλύτερα οργανωμένοι σε κάθε ενδεχόμενο».

Ο κ. Σημανδηράκης επεσήμανε ακόμη ότι «προσπαθούμε πάντοτε να προβλέψουμε τα πραγματικά περιστατικά, ώστε να είμαστε πολύ πιο κοντά σε κάτι το οποίο φυσικά δεν θέλουμε να συμβεί αλλά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είμαστε έτοιμοι», υπογραμμίζοντας παράλληλα πως «προσπαθούμε με τους πόρους που διαθέτουμε, με το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουμε και κυρίως με όλους αυτούς τους ανθρώπους από υπηρεσίες ή από εθελοντικές ομάδες να είμαστε πάντα στο μέγιστο δυνατό των επιχειρησιακών μας δυνατοτήτων».

Στη σημασία της προετοιμασίας και της συνεχούς αξιολόγησης των σχεδίων πολιτικής προστασίας αναφέρθηκε και ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής του Δήμου Χανίων, Μανώλης Λέκκας, ο οποίος σημείωσε: «Η οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών είναι μια δύσκολη επιχείρηση, η οποία απαιτεί συντονισμό δυνάμεων και η διαχείρισή της πραγματοποιείται υπό την ευθύνη της δημοτικής αρχής, με στόχο να απομακρύνουμε με ασφάλεια τους πολίτες και να προστατεύσουμε ταυτόχρονα το ζωικό κεφάλαιο και τις περιουσίες των κατοίκων».

Ο κ. Λέκκας υπογράμμισε ακόμη ότι «μέσα από αυτή τη διαδικασία βλέπουμε τις δυνατότητες και τις αδυναμίες που ενδέχεται να αντιμετωπίζουμε και διορθώνουμε όλα εκείνα που προβλέπονται από τα σχέδια», ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της παρουσίας των εκπροσώπων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, οι οποίοι, όπως ανέφερε, «θα μας δώσουν κατευθυντήριες γραμμές, θα ακούσουν τις αδυναμίες μας και μέσα από αυτό θα προκύψει ένα πλαίσιο, ώστε οι πολίτες μας να νιώθουν απόλυτα θωρακισμένοι»

Από την πλευρά της Περιφέρειας Κρήτης, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία του συντονισμού και της άμεσης συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων κατά τη διαχείριση κρίσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος, ανέφερε: «Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλοι οι φορείς να ξέρουμε τις κρίσιμες αυτές στιγμές τι πρέπει να κάνουμε και πώς θα το κάνουμε. Αυτός είναι ο λόγος που πραγματοποιούνται τέτοιες ασκήσεις. Σήμερα είδαμε αν είμαστε πραγματικά έτοιμοι, αν υπάρχουν ελλείψεις και αν πρέπει να γίνουν επισημάνσεις ή προσαρμογές στον σχεδιασμό μας, γιατί η προσέγγιση σε όλα αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρή. Είναι κρίσιμες στιγμές και ο χρόνος είναι καθοριστικός για να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή, τη δημόσια και ιδιωτική περιουσία».

Από το Γραφείο Τύπου