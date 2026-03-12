Χανιά: Ασκήσεις στο βόρειο Κρητικό Πέλαγος

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ανακοίνωσε την ενεργοποίηση περιοχής ασκήσεων άνευ πυρών στο βόρειο Κρητικό Πέλαγος στην περιοχή που περικλείεται από τα κάτωθι στίγματα:

Α) φ: 36ο 00 00 Β και λ: 024ο 10 00 Α, φ:36o 30 00 Β και λ:024o 10 00 Α

Β) φ: 36ο 30 00 Β και λ: 024ο 55 00 Α, φ:36o 00 00 Β και λ:024o 55 00 Α

Tην 12η & 13η Μαρτίου 2026 από 0500 (UTC) έως 1630 (UTC)

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «παρακαλούνται οι Πλοίαρχοι – Κυβερνήτες και Ναυτικοί πράκτορες των σκαφών για την αποφυγή διέλευσης από την εν λόγω θαλάσσια περιοχή.

Οι ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την τήρηση των διαλαμβανομένων στην παρούσα»