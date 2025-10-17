Χανιά: Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο ΝΤ της ΑΔΕΔΥ

Κάλεσμα για να προχωρήσουν σε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο ΝΤ της ΑΔΕΔΥ στα Χανιά έως την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου απευθύνει με ανακοίνωση του το Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «με βάση:

• Τη σύσκεψη των πρωτοβάθμιων σωματείων του Δημοσίου στα Χανιά, όπου εκφράστηκε ομόθυμα η βούληση όλων για την ανασύσταση του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ στον νομό,

• Τον νέο Κανονισμό Λειτουργίας των ΝΤ, σύμφωνα με τον οποίο θα πρέπει μέχρι το τέλος Νοεμβρίου να πραγματοποιηθούν οι αρχαιρεσίες σε ΟΛΑ τα Νομαρχιακά Τμήματα και

• Την συγκρότηση εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ 9μελούς προσωρινής διοίκησης Εκτελεστικής Γραμματείας με ευθύνη τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέας διοίκησης,

Καλούμε όλα τα σωματεία του Δημοσίου στον νομό Χανίων να προχωρήσουν σε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο ΝΤ της ΑΔΕΔΥ στα Χανιά έως την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, οι οποίοι θα συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και τις αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέας Διοίκησης την Κυριακή 30 Νοεμβρίου.

Η Προσωρινή Εκτελεστική Γραμματεία

Γεωργιακάκης Βαρδής

Γιαννάκη Μαρία

Λιόντος Βασίλης

Μαυρογεννάκης Γιώργος

Μπασιούκα Άννα

Πατσουράκη Ηλέκτρα

Πετράκης Νεκτάριος

Σπυριδάκης Κωνσταντίνος

Φασουλάκης Γιάννης»