Χανιά: Απόψε η προβολή του ντοκιμαντέρ «Οι αδελφές του Γαλατά»

Η Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων σας προσκαλεί στην πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ «Οι αδελφές του Γαλατά» (The Sisters of Galatas) του Νεοζηλανδού σκηνοθέτη και παραγωγού John Irwin, σήμερα Πέμπτη 21 Μαΐου 2026, ώρα 20:00, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού της 85ης Επετείου της Μάχης της Κρήτης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η προβολή θα γίνει παρουσία του σκηνοθέτη.

Πρόκειται για το 1ο επεισόδιο της σειράς 6 ντοκιμαντέρ με τίτλο «Με τα ίδια τους τα χέρια. Γυναίκες της Κρήτης και η Γερμανική κατοχή» (Out of Their Own Hands: Women of Crete and the German Occupation) που αφηγείται ιστορίες γυναικών κατά τη Γερμανική Κατοχή στην Κρήτη.

Το ντοκιμαντέρ αφηγείται την ιστορία των αδελφών Άννας, Βέρας και Δέσποινας Ταπεινάκη από τον Γαλατά, 12, 10 και 8 ετών αντίστοιχα τότε, των οποίων οι ζωές μεταμορφώθηκαν βάναυσα από την εισβολή των Γερμανών αλεξιπτωτιστών κατά τον Β’Π.Π..

Είσοδος ελεύθερη»