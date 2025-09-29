menu
Χανιά: Απομακρύνονται τα συστήματα πρόσβασης ΑμεΑ σε παραλίες

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ξεκίνησε η απομάκρυνση των συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης ΑμεΑ (SEATRAC) που βρίσκονται στις παραλίες του Δήμου, από τα συνεργεία του Δήμου Χανίων.
Οπως ανακοίνωσε ο Δήμος Χανίων, τα συστήματα αυτόνομης πρόσβασης τοποθετούνται κάθε χρόνο σε παραλίες του Δήμου Χανίων με σκοπό να εξασφαλίσουν την ισότιμη πρόσβαση ατόμων με κινητικές δυσκολίες στη θάλασσα ενώ εξυπηρέτησαν εκατοντάδες συμπολίτες και επισκέπτες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Υπενθυμίζεται ότι, για τη διευκόλυνση όσων εξακολουθούν να κάνουν χρήση του συστήματος, δύο SEATRAC θα παραμείνουν σε λειτουργία στην παραλία των Αγίων Αποστόλων, μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.
Όπως τόνισε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος για τα συνεργεία, Γιάννης Νικηφοράκης: «Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τα συνεργεία μας, τους συνεργάτες και όλους όσοι φρόντισαν για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την ομαλή λειτουργία των SEATRAC αυτό το καλοκαίρι. Χάρη στη δική τους δουλειά, εκατοντάδες συνάνθρωποί μας είχαν τη χαρά να απολαύσουν τη θάλασσα με ασφάλεια και αξιοπρέπεια».

