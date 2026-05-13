Χανιά: Απολογισμός Φεστιβάλ Εναλλακτικού Τουρισμού και Εμπειριών

Απολογισμό για το 4ο Φεστιβάλ Εναλλακτικού Τουρισμού και Εμπειριών του Δήμου Χανίων «260Kmemories Festival 2026», κάνει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Με τεράστια επιτυχία και απήχηση, πλήθος επισκεπτών να συρρέει από όλη την Κρήτη και όχι μόνο, ολοκληρώθηκε το 4ο Φεστιβάλ Εναλλακτικού Τουρισμού και Εμπειριών του Δήμου Χανίων «260Kmemories Festival», στην πλατεία Κατεχάκη, στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων, το τριήμερο 8-10 Μαΐου 2026.

Όπως κάθε χρόνο υπήρχε ειδική θεματική ενότητα, η οποία ήταν αφιερωμένη φέτος στην Κρητική Γαστρονομία. Γι’ αυτό άλλωστε δημιουργήθηκε η «Ζώνη Κρητικής Γαστρονομίας», όπου το κοινό είχε τη δυνατότητα να γευτεί δωρεάν κρητικές γεύσεις από τη Μινωική Εποχή έως σήμερα και παράλληλα να παρακολουθήσει γαστρονομικά workshops, παρουσιάσεις και on-stage events.

Στο Φεστιβάλ συμμετείχαν συνολικά 71 εκθέτες, ιδιώτες και φορείς από όλη την Κρήτη. Παράλληλα, χιλιάδες ήταν οι επισκέπτες, που έδωσαν το «παρών» στη μεγάλη αυτή γιορτή του εναλλακτικού τουρισμού, των εμπειριών και της γαστρονομίας, δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα περίπτερα της έκθεσης, παρακολουθώντας τη συναυλία, λαμβάνοντας πληροφορίες από τα 14 workshops & on stage events και δοκιμάζοντας δεκάδες πιάτα κρητικής κουζίνας, καθώς και 39 διαφορετικές διαγωνιζόμενες ποικιλίες σπιτικού οίνου.

Ο Δήμος Χανίων οφείλει να ευχαριστήσει όλους τους επισκέπτες και τους συμμετέχοντες του «260Kmemories Festival 2026». Ιδιαίτερα όσους συμμετείχαν στη Ζώνη Κρητικής Γαστρονομίας ως ιδιώτες και τους συμμετέχοντες φορείς: την Ολυμπιακή Ομάδα Γαστρονομίας – Team Greece, τον Ελληνογαλλικό Σύλλογο Χανίων, το Σωματείο Ζαχαροπλαστών & Παγωτοποιών Ν. Χανίων, τις ΣΑΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Χανίων, τους πολιτιστικούς συλλόγους Γλώσσας Κολυμβαρίου, Βρυσών Αποκορώνου, Καλαθενών Κισσάμου, Πεμονίων Αποκορώνου, την ΕΠΟΜΕΑ Χανίων, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων, το Λιμεναρχείο Χανίων και όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Χανίων για την πολύτιμη συμβολή τους στη μεγάλη γιορτή.

Επίσης θερμές ευχαριστίες οφείλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα γαστρονομίας #TasteAtlas. Το επόμενο διάστημα αναμένεται η προβολή της εμπειρίας, όπως την έζησε ο editor της πλατφόρμας που παρακολούθησε το Φεστιβάλ από κοντά, σε συνεργασία με το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Χανίων. Μέσω αυτής, θα καταγραφούν τα κρητικά προϊόντα και η Κρητική Γαστρονομία, τα οποία και θα προβληθούν παγκοσμίως στο κοινό της πλατφόρμας».