Χανιά: Απολογισμός διοργανωτών της κινητοποίησης της 29ης Μαίου

Σε απολογισμό της Παγκρήτιας Κινητοποίησης της 29ης Μάη ενάντια στο συνέδριο του Economist προχώρησαν με ανακοίνωσή τους οι διοργανωτές.

Μεταξύ άλλων σημειώνουν ότι «η συγκέντρωση στην πλατεία της Σπλάντζιας και η μαζική, μαχητική διαδήλωση που ακολούθησε στο κέντρο της πόλης των Χανίων αποτέλεσαν την κορύφωση μιας συντονισμένης προσπάθειας, με ενημερωτικές εκδηλώσεις και δράσεις σε ολόκληρο το νησί.

Μέσα σε όλη αυτή τη διαδρομή ήρθαμε σε επαφή, συνεννόηση, συνεργασία και συντονισμό με 150 σωματεία, συλλόγους, φορείς, οργανώσεις, πρωτοβουλίες και συλλογικότητες από όλη την Κρήτη, που στήριξαν το κάλεσμά μας και συμμετείχαν στην κινητοποίηση.

Εκφράζουμε βαθιές ευχαριστίες και αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους τους ανθρώπους που ενώθηκαν μαζί μας σε αυτή τη μεγάλη συλλογική αλυσίδα αντίστασης για την υπεράσπιση της Κρήτης από τα σχέδια πλιάτσικου, λεηλασίας και καταστροφής του τόπου μας, για χάρη του κέρδους μιας εγχώριας και διεθνούς ελίτ.

Η ολομέτωπη επίθεση σε καθετί που έχει κοινωνική χρησιμότητα μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο από μια οργανωμένη κοινότητα αγώνα σαν αυτή που δημιουργήσαμε με αφορμή την κλειστή φιέστα – τελετή παράδοσης της Κρήτης στους επενδυτές της ενέργειας και του μαζικού τουρισμού.

Όπως ακριβώς βαδίσαμε μαζί στους δρόμους των Χανίων, αψηφώντας το κλίμα τρομοκρατίας και τις πάνοπλες διμοιρίες των ΜΑΤ που λειτούργησαν ως ιδιωτικός στρατός των υψηλά ιστάμενων που δρομολογούσαν το ξεπούλημα της Κρήτης στο Μεγάλο Αρσενάλι, έτσι θα πορευτούμε μαζί και στους αγώνες που έρχονται στα πεδία υλοποίησης αυτών των σχεδίων, για να ακυρώσουμε στην πράξη τη μετατροπή του νησιού μας σε αποικία των πολυεθνικών.

Μέχρι τότε όμως, έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε για να αποδομήσουμε το «αναπτυξιακό αφήγημα» της κυβέρνησης και των επενδυτών και, συγχρόνως, να αναδείξουμε την Κρήτη που αγαπάμε και την Κρήτη που θέλουμε. Για μια Κρήτη με ζωντανές τοπικές κοινωνίες, δημόσια αγαθά, παραγωγική γη και σεβασμό στο φυσικό και πολιτιστικό της περιβάλλον.

Αυτό που αναδείχθηκε ξεκάθαρα για άλλη μια φορά, μέσα από τη συντονισμένη αντίδραση και την πλατιά συστράτευση του κόσμου της Κρήτης απέναντι σε αυτό το κλειστό συνέδριο, είναι η ανάγκη για μια ειλικρινή, στοχευμένη, δημοκρατική και οριζόντια συζήτηση σε όλα τα επίπεδα και τους χώρους κοινωνικής οργάνωσης για το μέλλον που επιθυμούμε για αυτόν τον τόπο.

Σε αυτή την κατεύθυνση μπορούν να συμβάλλουν και πρωτοβουλίες όπως το συνέδριο για το ζήτημα της βιωσιμότητας της Κρήτης, που διοργανώνει το Συντονιστικό για το Περιβάλλον Χανίων το Σάββατο 6 Ιουνίου στα Χανιά, αλλά και άλλες συζητήσεις που θα απαιτηθούν, ώστε να γίνει ξεκάθαρο το μήνυμα ότι τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για τη διαμόρφωση του συλλογικού οράματος για τον τόπο πρέπει και θα τον έχουν οι τοπικές κοινωνίες.

Η 29η Μάη δεν ήταν ένα τέλος αλλά μια αρχή. Η κινητοποίηση στα Χανιά ήταν μια σημαντική στιγμή. Εξίσου σημαντική όμως είναι η παρακαταθήκη που αφήνει πίσω της: οι σχέσεις, οι συνεργασίες και οι δεσμοί που χτίστηκαν τους τελευταίους μήνες σε ολόκληρη την Κρήτη και όχι μόνο.

Άνθρωποι και συλλογικότητες που μέχρι χθες πορεύονταν παράλληλα βρήκαν τρόπο να συναντηθούν, να γνωριστούν, να συνομιλήσουν και να συντονιστούν γύρω από κοινές αγωνίες και κοινούς στόχους.

Σε μια εποχή κατακερματισμού, απογοήτευσης και αποστράτευσης, δεν είναι καθόλου μικρό πράγμα να ανταποκρίνονται τόσοι σύλλογοι, σωματεία, πρωτοβουλίες και ενεργοί πολίτες σε ένα κοινό κάλεσμα.

Αυτή η κοινή εμπειρία, η αίσθηση ότι αποτελούμε μέρος ενός ευρύτερου κοινωνικού ρεύματος και η δυνατότητα να βαδίζουμε μαζί σε κρίσιμες μάχες αποτελούν ίσως το σημαντικότερο εφόδιο για τους δύσκολους αγώνες που έχουμε μπροστά μας.

Αυτή είναι μια παρακαταθήκη που αξίζει να κρατήσουμε και να δυναμώσουμε.

Οι αγώνες που έρχονται θα είναι μακροχρόνιοι και απαιτητικοί, αλλά πλέον γνωριζόμαστε καλύτερα, επικοινωνούμε πιο ουσιαστικά και μπορούμε να στηριζόμαστε περισσότερο ο ένας στον άλλον.

Αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους και όσες δούλεψαν γι’ αυτή την προσπάθεια.

Συνεχίζουμε με περισσότερη εμπειρία, περισσότερη γνώση και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις συλλογικές μας δυνάμεις.

Ούτε βήμα πίσω!

Δεν χαρίζουμε την Κρήτη στους επενδυτές της υποτιθέμενης ανάπτυξης!

Παγκρήτιος Συντονισμός Ενάντια στο Συνέδριο για τη Λεηλασία της Κρήτης».

Στον Συντονισμό συμμετέχουν: Συντονιστικό Χανίων για το περιβάλλον (Πρωτοβουλία Χανιωτών για το Στρατόπεδο Μαρκόπουλου, Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων, Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Σταυρού, Ομάδα Περιβάλλον Καλαθά, Ενεργοί πολίτες Πλατανιά, Σύλλογος κατοίκων Αη Γιάννη, Πρωτοβουλία Σφακίων ενάντια στην εγκατάσταση ΒΑΠΕ, Πρωτοβουλία ενεργών πολιτών Οξυγόνο, Συλλογικότητα ΠοδηΛατρεις, Κατάληψη Rosa Nera, Πρωτοβουλία κατοίκων Αγ.Ονουφρίου, Πρωτοβουλία για την απαλλοτρίωση του δρόμου Πλάτανος – Σφηνάρι, Ομάδα Πολιτών για την προστασία των Θαλάσσιων Χελωνών στο Ακρωτήρι, Πρωτοβουλία κατοίκων Σταυρού), Συντονιστικό Ρεθύμνου ενάντια στις ΒΑΠΕ, Πρωτοβουλία Κρήτης ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων, Πρωτοβουλία Μυλοποτάμου ενάντια σε Πυλώνες και Ανεμογεννήτριες, Πρωτοβουλία Αποκόρωνα ενάντια στους πυλώνες και ανεμογεννήτριες, Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου, Πρωτοβουλία για τη διάσωση, προβολή και αειφόρο ανάπτυξη της Πεδιάδας, Πρωτοβουλία ενάντια στην εγκατάσταση Αιολικής ΒΑΠΕ για τα Σφακιά, Επιτροπή Αγώνα Σητείας κατά των ΒΑΠΕ, Επιτροπή Πολιτών Ιεράπετρας, Αντιφασιστική Δράση Ρεθύμνου (ΑΔΡΕ), Κοινωνικός Χώρος Πυρόβολος – Αγ. Νικόλαος, Συνέλευση Βάσης Ενοικιαστών Ηρακλείου, Συνέλευση για τα κοινά Αποκόρωνα, Κίνηση για την προστασία των Νησίδων.