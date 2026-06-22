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Χανιά: Από τι επήλθε ο θάνατος της Σταυρούλας – Την Τετάρτη το τελευταίο «αντίο»

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
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Από σοβαρές κρανίοεγκεφαλικές κακώσεις στο κεφάλι επήλθε ο θάνατος της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Τα τραύματα προέκυψαν από το κούτσουρο που χρησιμοποίησε ο 43χρονος. Αντίθετα τα δύο τραύματα που έφερε η άτυχη κοπέλα στο στήθος από μαχαίρι ήταν επιφανειακά.
Αυτό έδειξε η νεκροψία -νεκροτομή που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο σώμα της άτυχης γυναίκας .
Σημειώνεται πως ο κατ’ ομολογία ένοχος πολίτης Βόρειας Μακεδονίας θα οδηγηθεί το πρωί της Τρίτης στις 10 σε εισαγγελέα και ανακριτή για να απολογηθεί για τα δενδρύλλια χασίς που βρέθηκαν στο χωράφι του, αλλά μέχρι τότε αναμένεται να του έχει ασκηθεί δίωξη και για την ανθρωποκτονία από πρόθεση.

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΝΤΙΟ

Το τελευταίο «αντίο» στην άτυχη γυναίκα θα πουν συγγενείς και φίλοι την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 11:15 στον Ι.Ν. Μεταμορφόσεως του Σωτήρος στο Βαρύπετρο.

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