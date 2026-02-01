Χανιά: Απίστευτο περιστατικό – Νεκρά περιστέρια μετά από πυροβολισμούς

Ενα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο κέντρο των Χανίων και συγκεκριμένα στην οδό Μπουνιαλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες κάτοικοι άκουσαν πυροβολισμούς και στο σημείο κλήθηκε η ΕΛ.ΑΣ οπου διαπιστώθηκε οτι υπάρχουν τέσσερα νεκρά περιστέρια!

Απο την ΕΛ.ΑΣ διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό ενω μέχρι στιγμής δεν εχει γινει καποια προσαγωγή