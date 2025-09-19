Πρωτοφανές περιστατικό στα Χανιά: Eκλεψε οδηγό ταξί και την άφησε δεμένη στο όχημα!

Ενα πρωτοφανές περιστατικό έλαβε χώρα στα Χανιά το μεσημέρι της Τετάρτης καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος άντρας λήστεψε γυναίκα οδηγό ταξί και την άφησε δεμένη στο όχημα της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 14:00 ένας άντρας επιβιβάστηκε στο ταξί στην περιοχή του ΚΤΕΛ και στην πιάτσα που βρίσκεται επί της οδού Παρθενίου Κελαϊδή.

Ο φερόμενος δράστης ζήτησε από την οδηγό να την μεταφέρει στις Βρύσες Αποκορώνου ενώ στην συνέχεια την οδήγησε σε ερημική τοποθεσία.

Εκεί ο άνδρας απείλησε την οδηγό με μαχαίρι, της πήρε ότι χρήματα είχε, την έδεσε στο πίσω κάθισμα, οδήγησε ο ίδιος το ταξί στην περιοχή του Κουμπέ όπου και το εγκατέλειψε την οδηγό δεμένη πίσω (!) και τον ίδιο να τρέπεται σε φυγή.

Η γυναίκα μετά από αρκετή ώρα και πολλή προσπάθεια κατέφερε να λυθεί και να ζητήσει βοήθεια από περίοικους οι οποίοι ενημέρωσαν και τις αστυνομικές Αρχές.