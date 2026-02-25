Χανιά: Απεργιακή συγκέντρωση για τα Τέμπη

» Προετοιµασίες σε συνάντηση στο Εργατικό Κέντρο Χανίων

Προετοιµασίες για την απεργιακή συγκέντρωση για τα Τέµπη που θα πραγµατοποιηθεί το ερχόµενο Σάββατο στις 11 το πρωί στην πλατεία ∆ηµοτικής Αγοράς, έγιναν χθες το βράδυ σε συνάντηση σωµατείων στο Εργατικό Κέντρο Χανίων.

Καλέσµατα για την συγκέντρωση έχει απευθύνει σειρά σωµατείων, όπως ο Σύνδεσµος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν.Χανίων, τα Σωµατεία Επισιτισµού Ν. Χανίων, Τροφίµων και Ποτών, Εργαζοµένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση, Οικοδόµων και Συναφών Επαγγελµάτων, Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Χανίων, Γυναικών Χανίων.

Στο πλαίσιο αιτηµάτων της απεργιακής συγκέντρωσης αναφέρθηκε το µέλος της ∆ιοίκησης του Εργατικού Κέντρου, Φώτης Ρηγανάκος.

Οπως αναφέρθηκε στη συνάντηση, «στις 28 Φεβρουαρίου «συµπληρώνονται 3 χρόνια από το προδιαγεγραµµένο έγκληµα στα Τέµπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους µας και συγκλόνισε ολόκληρο τον λαό. Λίγες µέρες µετά, στις 23 Μάρτη, ξεκινά η κύρια δίκη.

Τρία χρόνια µετά, δεν µπορούµε και δεν θα συνηθίσουµε το έγκληµα. ∆εν είναι της µοίρας γραφτό δύο τρένα να κινούνται στις ίδιες ράγες για 12 ολόκληρα λεπτά και να συγκρούονται».

Παράλληλα, έγινε αναφορά και στα περιστατικά σε Μάνδρα, Μάτι, µπισκοτοβιοµηχανία, ΒΟΑΚ, µε τα σωµατεία να τονίζουν ότι «χώροι δουλειάς έχουν µετατραπεί κυριολεκτικά σε σύγχρονα σφαγεία, µε τις εργαζόµενες και τους εργαζόµενους να φεύγουν για το µεροκάµατο από το σπίτι και να µην ξέρουν αν θα γυρίσουν σώοι και αβλαβείς στα σπίτια τους, στις οικογένειές τους, στους φίλους τους. Μόνο το 2025 η εργατική τάξη µέτρησε 201 νεκρούς».

Επίσης, έγινε λόγος και για την έλλειψη επιθεωρητών εργασίας.

«Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν 6 επιθεωρητές της Τεχνικής Επιθεώρησης για τον νοµό Χανίων και νοµό Ρεθύµνου».

Τέλος, απευθύνθηκε κάλεσµα για «µαζικό, µαχητικό παρών στο συλλαλητήριο Σάββατο 28 Φλεβάρη, απαιτώντας: “Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές µας!”».

Κάλεσµα συµµετοχής στη συγκέντρωση του Σαββάτου στις 11 το πρωί, στην Πλατεία ∆ηµοτικής Αγοράς Χανίων, απευθύνει η ΕΛΜΕ Χανίων. Σε ανακοίνωσή της, ζητά δικαιοσύνη για τα 57 θύµατα, καταγγέλλει συγκάλυψη ευθυνών και συνδέει την υπόθεση µε την πολιτική ιδιωτικοποιήσεων και υποχρηµατοδότησης δηµόσιων αγαθών, καλώντας σε αγώνα για δηµόσια και ασφαλή παιδεία, υγεία και µεταφορές .

Από µεριάς του, ο Σύλλογος Εργαζοµένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Ν. Χανίων εντάσσει τις δράσεις του στο ίδιο πλαίσιο, κάνοντας λόγο για πολιτικές που «γεννούν καθηµερινά Τέµπη» και αναδεικνύοντας, µέσα και από πολιτιστικές παρεµβάσεις, την ανάγκη υπεράσπισης της ζωής και της αξιοπρέπειας απέναντι στα κέρδη .