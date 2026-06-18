Χανιά: Απεργία σωματείων στις 24 Ιουνίου

Σε απεργιακή συγκέντρωση στα Χανιά στις 24 Ιουνίου στις 10 το πρωί στα γραφεία της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) και στην συνέχεια στην Επιθεώρηση Εργασίας προχωρούν τα σωματεία επισιτισμού, τροφίμων και ποτών και οικοδομών.

Σε συνέντευξη τύπου το απόγευμα της Πέμπτης, αρχικά ο πρόεδρος του σωματείου Οικοδόμων κ. Μ. Ξανθουδάκης μίλησε για ένα “ακήρυχτο πόλεμο σε βάρος της εργατικής τάξης. Η εργοδοσία απέναντι στην ανάγκη μας να βγει ο μήνας , απέναντι στην ασταμάτητη ακρίβεια , στα τρελά ενοίκια , στις ανάγκες των παιδιών μας φουντώνει και άλλο την εκμετάλλευση και την εντατικοποίηση. Στην κρίση τους μας είπαν “συγνώμη γεια σας”, στην ανάπτυξη “έχει δουλειά μην ζητάς πολλά”, στον κορωνοϊό “κάτσε μέσα και βγάλτε πέρα ” και τώρα μας λένε “έχουμε πόλεμο τα κεφάλια μέσα!” Για άλλη μια φορά βλέπουμε δύο κόσμους να αναδεικνύονται. Την ώρα που οι κατασκευαστικές και οι μεγαλοεργολάβοι καταγράφουν κέρδη ρεκόρ , για την εργατική τάξη το αποτέλεσμα είναι τραγικό με δεκάδες εργατικά ατυχήματα ανά εβδομάδα, θρηνώντας νεκρούς συναδέλφους μας κάθε τρεις ημέρες.”

Ο ίδιος τόνισε πως τα 5 εργατικά ατυχήματα στα Χανιά, τα δύο εξ αυτών θανατηφόρα μαρτυρούν “τι πάει να πει τουριστικό θαύμα! Δεν έχουν σε τίποτα να κουκουλώνουν εργατικά ατυχήματα , καθημερινά να παίζουν με τις ζωές μας με μοναδικό επιχείρημα “να βγει γρήγορα η δουλειά” αφήνοντας στη άκρη μέτρα ασφαλείας , ωράρια και καλύτερα μεροκάματα. Για να κερδίσει η τάξη μας πρέπει να χάσουν αυτοί “.

Έπειτα από το Σωματείο Επισιτισμού ο κ. Μάκης Κριτσιώτης δήλωσε πως “στις 24 Ιουνίου απεργούμε με πανίσχυρο όπλο μας τον οργανωμένο αγώνα . Η σεζόν έχει ξεκινήσει και βιώνουμε εξαντλητικές βάρδιες, εντατικοποίηση σε 2-3 πόστα , συχνά χωρίς διάλειμμα με απίστευτη πίεση να βγει η δουλειά γιατί οι εργοδότες του κλάδου μας θέλουν πολύ-εργαλεία για να αυξάνουν την κερδοφορία τους και να ποντάρουν στην ανασφάλεια, στην άγνοια και το συμβιβασμό μπροστά στις ανάγκες επιβίωσης. Με την κλιμάκωση των ιμπεριαλιστικών πολέμων και τη βαθιά εμπλοκή της χώρας μας, εμείς στον τουρισμό έχουμε πείρα από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και δείχνει πόσο ευάλωτος είναι! Πάντα εμείς πληρώνουμε τα σπασμένα της κρίσης ενώ ποτέ δεν είχαμε όφελος από την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.” Ο συνδικαλιστής έκανε αναφορά για πολλές καταγγελίες για εργατικά ατυχήματα και πολλές περιπτώσεις εργοδοτικής αυθαιρεσίας.

Αναφορικά με τους λόγους που η απεργία γίνεται σε περίοδο κορύφωσης της τουριστικής σεζόν σχολίασε πως “εμείς είμαστε που παράγουμε το τουριστικό προϊόν,οι εργαζόμενοι. Χωρίς τους εργαζόμενους δεν θα υπήρχε κανένα τουριστικό προϊόν. Μπροστά στη κερδοφορία των μεγάλων ομίλων καλούμε τους εργαζόμενους να πάρουν θέση, να απαντήσουν σε αυτό που έρχεται”.

Στη συνέχεια για το Σωματείο τροφίμων και ποτών ο κ. Γιώργος Μαρακάκης δήλωσε πως διεκδικούν συλλογική σύμβαση εργασίας που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο της διαπραγμάτευσης με το ΣΕΒ “να κάνει απαράδεκτες προσπάθειες να εξαιρεθούν συνάδελφοι . Εμείς διεκδικούμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας για όλους τους εργαζόμενους στα τρόφιμα και ποτά για αυτό και συμμετέχουμε στην απεργία της 24 Ιουνίου. Διεκδικούμε κατώτερο μισθό 1000 ευρώ , καθορισμό ειδικοτήτων και ένταξη τους στη συλλογική σύμβαση, επιδόματα ειδικότητας, όχι στην εργολαβική εργασία και στα εξαντλητικά ωράρια, μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια.”