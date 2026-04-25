Χανιά: Απεργία και συγκέντρωση εργαζομένων στην σχολική καθαριότητα

Το Σωματείο Καθαριστριών Σχολικών και Ιδιωτικών Κτηρίων Ν. Χανίων συμμετέχει στην 48ωρη Απεργία που εξήγγειλε η Ομοσπονδία Εργαζομένων Καθαριότητας στον κλάδο των εργαζόμενων στην καθαριότητα σχολικών μονάδων στις 27 & 28 Απριλίου και καλεί τα μέλη του να δώσουν δυναμικό παρών στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Απριλίου στις 10:00 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο Χανίων.

Με ανακοίνωσή του ζητά:

1. Διασφάλιση του Δημόσιου Χαρακτήρα της Σχολικής Καθαριότητας – Οριστικό “Όχι” στους Εργολάβους.

2. Οι χρηματοδοτούμενες από κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού προσλήψεις Ι.Δ.Ο.Χ να είναι πλήρους απασχόλησης.

3. Προτεραιότητα στις προσλήψεις πλήρους απασχόλησης για το

διδακτικό έτος 2026-2027 σε όλους όσοι έχουν μεγαλύτερη μοριοδότηση με βάση τα έτη εμπειρίας.

4. Χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

5. Αναγραφή ορθής ειδικότητας Καθαριστής/Καθαρίστρια Σχολικών

Κτηρίων στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

6. Πιστοποίηση Επαγγελματικών Δεξιοτήτων και Πιστοποίηση

Το Σωματείο καλεί όλους τους εργαζόμενους στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων να συμμετέχουν μαζικά στην απεργία στις 27 και 28 Απριλίου 2026.

Η ΕΛΜΕ

Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Χανίων «στέκεται αλληλέγγυο με τον αγώνα των εργαζομένων στην σχολική καθαριότητα οι οποίοι/ες προχωρούν σε διήμερη πανελλαδική απεργία τη Δευτέρα 27 και την Τρίτη 28 Απριλίου».

Σε ανακοίνωσή του τονίζει: «Οι σχολικοί καθαριστές και καθαρίστριες είναι οι αφανείς κακοπληρωμένοι και επισφαλείς ήρωες της σχολικής καθημερινότητας. Μέσα σε ένα ασφυκτικό σχολικό περιβάλλον με σοβάδες να πέφτουν, ακατάλληλα κτίρια κι υποδομές, πλάι στη δική μας εργασία, προσφέρουν την εργασία τους και χιλιάδες εργαζόμενοι στην σχολική καθαριότητα, στην πλειοψηφία τους γυναίκες, με μισθούς πείνας, με ημι-απασχόληση και συμβάσεις διαφορετικών ειδών. Είναι οι αόρατες εργαζόμενες σε μια εκπαίδευση που καταρρέει. Αυτές οι εργαζόμενες κι οι εργαζόμενοι, διεκδικούν αποφασιστικά και μαζικά τα δικαιώματά τους, διεκδικούν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και σταθερή δουλειά και μισθούς.

Το πέρασμα των υπηρεσιών καθαριότητας σε εργολάβους όπως σχεδιάζεται, θα μας βγάλει όλους χαμένους, όπως αποδείχθηκε περίτρανα από την διείσδυση των εργολάβων στην καθαριότητα στα νοσοκομεία. Και το κόστος για την συγκεκριμένη υπηρεσία πολλαπλασιάστηκε, άρα οι τσέπες όλων εμάς των φορολογούμενων επιβαρύνθηκαν περισσότερο, και οι μισθοί των εργαζόμενων μειώθηκαν ραγδαία, και η δουλειά τους εντατικοποιήθηκε, και οι υπηρεσίες καθαριότητες υποβαθμίστηκαν. Είναι μια συνθήκη ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΧΑΝΟΥΝ – εκτός απ’ τους εργολάβους που απ’ το πουθενά εισπράττουν ζεστό κρατικό χρήμα απ’ τις τσέπες μας, χωρίς μάλιστα επί της ουσίας να κάνουν τίποτα.

Η ΕΛΜΕ Χανίων, οι καθηγητές και οι καθηγήτριες στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα τους, μας ενώνει συν τοις άλλοις το μέτωπο ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις. Ενώνουμε τη φωνή μας μαζί τους και διεκδικούμε: οριστική εργασιακή αποκατάσταση & πλήρες ωράριο για όλους/ες, δίκαιο σύστημα προσλήψεων, υγιεινή και ασφάλεια, μισθολογική & θεσμική θωράκιση και συλλογική εκπροσώπηση».