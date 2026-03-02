Χανιά: Απειλή έξωσης για το ΚΕ∆ΑΣΥ

■ Άγονοι όλοι οι διαγωνισµοί για τη στέγασή του σε νέο κτήριο

Αντιµέτωπο µε την έξωση έως τον ερχόµενο Μάιο βρίσκεται το ΚΕ∆ΑΣΥ Χανίων (Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης) από το οποίο κάθε χρόνο περνάνε χιλιάδες παιδιά και γονείς προκειµένου να υποστηριχθούν για την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαιδευτική τους δραστηριότητα.

Το ιδιωτικό κτήριο που εδώ και χρόνια στεγάζεται η δηµόσια δοµή θα χρησιµοποιηθεί για ιδιοκατοίκηση και οι προθεσµίες είναι ασφυκτικές για την αποχώρηση του, αλλά την ίδια ώρα όλοι οι διαγωνισµοί που κάνει η Περιφέρεια Κρήτης (που έχει και την αρµοδιότητα για την εύρεση κατάλληλης κτηριακής υποδοµής και για τα λειτουργικά ζητήµατα) έχουν αποβεί άγονοι ! Σαν να µην έφτανε αυτό το Υπουργείο έκανε ακόµα πιο αυστηρές τις προδιαγραφές για την ενοικίαση κτηρίου κάτι που κάνει σχεδόν αδύνατη την εύρεση των κατάλληλων χώρων.

Μάλιστα σύµφωνα µε πληροφορίες η Περιφέρεια έχει ξεκαθαρίσει προς το Υπουργείο πως είναι επιτακτική η ανάγκη ανέγερσης κτηρίου για τη δοµή ώστε να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα της στέγασης και παράλληλα να µειωθεί το κόστος της λειτουργίας της. Είναι χαρακτηριστικό πως και στους τρεις διαγωνισµούς που έγιναν δεν υπήρξε καµία προσφορά για ενοικίαση χώρου, ενώ είναι σε εξέλιξη η διαδικασία για την εύρεση κατάλληλου χώρου για την κατασκευή νέων κτηριακών υποδοµών.

«Είµαστε σε συνεργασία µε τον αντιπεριφερειάρχη τον κ. Καλογερή, τον κ. Καρτσωνάκη (Περιφερειακός ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης)» ανέφερε η κ. Σταυρούλα Σακελλαρίου προϊσταµένη στο ΚΕ∆ΑΣΥ Χανίων, προσθέτοντας πως µέχρι τώρα «είχαµε ένα κτηριακό διάγραµµα που απαιτούσε 500 τ.µ. για την ενοικίαση. Έγιναν ατελείωτοι διαγωνισµοί, δεν βρέθηκε κανένα κτήριο. Έγινε νέο κτηριακό διάγραµµα γιατί το ΚΕ∆ΑΣΥ έγινε 40 ατόµων και πλέον απαιτούνται 750 τετραγωνικά µέτρα και µας δίνει το µοναδικό δικαίωµα να στεγαζόµαστε σε τρία κτήρια. Πείτε µου εσείς πόσο εύκολο είναι να βρεθούν στα Χανια τα 750 τ.µ.;»

Για το ίδιο ζήτηµα ο διοικητικός κ. Νάσος Αθανασόπουλος επεσήµανε πως «πραγµατικά γίνονται προσπάθειες από µεριά της Περιφέρειας Κρήτης να λυθεί το θέµα» και πρόσθεσε πως αυτό γίνεται είτε προσωρινά µε την ενοικίαση χώρου µε διαγωνισµούς «που όµως έχουν αποβεί άκαρποι άκαρποι, και υπάρχουν πρωτοβουλίες από την αντιπεριφέρεια Χανίων που δεν βρίσκουν πάντα “ευήκοα ώτα” για να βρεθεί χώρος για την ανέγερση ενός κτηρίου που θα καλύψει τις ανάγκες του ΚΕ∆ΑΣΥ. Το βασικό είναι πως δεν µπορεί η πολιτεία να ενοικιάζει κτήρια ιδιωτών δίνοντας πακτωλό χρηµάτων που θα µπορούσε να τα χρησιµοποιήσει απλώς ώστε και τα κτήρια που στεγαζόµαστε εµείς και τα σχολεία µας να είναι πολύ καλύτερα».

ΑΝΕΠΑΡΚΕΣ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΗΡΙΟ

Σηµειώνεται πως και για το υφιστάµενο κτήριο στην οδό 8η ∆εκεµβρίου έχουν βγει στο πρόσφατο παρελθόν ανακοινώσεις από εργαζόµενους του ΚΕ∆ΑΣΥ και γονείς που εξυπηρετούνται από αυτό και έχουν γίνει και ερωτήσεις στη Βουλή από βουλευτές του ΚΚΕ στις οποίες τονίζονταν πως «οι χώροι δεν επαρκούν για το προσωπικό (30 άτοµα σε λιγότερα από 100 τετραγωνικά για το λόγο αυτό εργάζεται σε δύο βάρδιες. ∆εν διαθέτει αίθουσα για συνεδρίες µε αποτέλεσµα αυτές να γίνονται στην… κουζίνα».

Στις αναφορές τονίζονταν πως στο υπάρχων κτήριο υπάρχει µόνο µία τουαλέτα για τους ενήλικες και ένας παράπλευρος χώρος, ο οποίος λειτουργεί ως τουαλέτα των µαθητών, η κουζίνα χρησιµοποιείται για τις συζητήσεις µε τους γονείς ή για τις ανάγκες της υποστήριξης µαθητών, ακόµα και για συµβουλευτικές συνεδρίες, καθώς δεν υπάρχει ειδική αίθουσα. Επίσης το κτήριο διαθέτει µόνο µία είσοδο – έξοδο.