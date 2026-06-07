Χανιά: Αντιπολεμικό μήνυμα και συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας στη Βάση της Σούδας

Με κεντρικό αίτημα την ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, αλλά και την απομάκρυνση των αμερικανονατοϊκών βάσεων, πραγματοποιήθηκε στα Χανιά η δεύτερη ημέρα των εργασιών της περιφερειακής συνδιάσκεψης κινημάτων ειρήνης του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης.

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Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, εκπρόσωποι κινημάτων ειρήνης συγκεντρώθηκαν στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς το πρωί της Κυριακής προκειμένου να συμμετάσχουν σε συμβολική κινητοποίηση έξω από τη βάση της Σούδας.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων, κ. Μανώλης Παπαδομανωλάκης, τόνισε ότι στόχος της διοργάνωσης είναι να αναδειχθούν τα Χανιά σε σημείο συνάντησης των αντιπολεμικών κινημάτων της περιοχής. Αναφερόμενος στη βάση της Σούδας, ο κ. Παπαδομανωλάκης ανέφερε χαρακτηριστικά πως «θέλουμε τη Σούδα, λιμάνι των λαών και όχι ορμητήριο των υμπεριαλιστών. Ορμητήριο που καθιστά αναγκαία την πόλη μας και το νησί μας στόχο αντιποίνων, μαγνήτη δηλαδή κινδύνου, όπως απέδειξε, χωρίς καμιά αμφιβολία και ο πόλεμος στο Ιράν, με την μεταφορά συστοιχίας πάτριοτ στα Χανιά και στην Κάρπαθο για να προστατευθεί η βάση των Αμερικάνων, πράγμα το οποίο καταρρίπτει – κάνει ανέκδοτο δηλαδή – αυτό που ισχυρίζονταν, αυτοί που υποστήριζαν τη βάση ότι τάχα μας προστατεύει. Προφανώς και δεν μας προστατεύει η βάση».

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Επιτροπής για την Ειρήνη και την Αλληλεγγύη κ. Άκελ Τακάζ, συνέδεσε τη δράση των αμερικανικών και νατοϊκών βάσεων με τις συγκρούσεις που εξελίσσονται στη Μέση Ανατολή. Όπως είπε, «οι βάσεις της Αμερικής και του ΝΑΤΟ στην περιοχή είναι κίνδυνος για όλους τους λαούς», εκτιμώντας ότι όσο διατηρείται η στρατιωτική παρουσία ξένων δυνάμεων «ειρήνη δεν θα έχουμε και καλύτερη μέρα δεν θα περιμένουμε».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ειρήνης της Συρίας, Σάμερ Αλ-Αϊούμπι, ο οποίος υποστήριξε ότι η παρουσία αμερικανικών βάσεων στη Συρία οι βάσεις αυτές χαρακτηρίζονται «φέρτες του θανάτου, των δολοφονιών και της καταστροφής» ενώ τόνισε ότι οι Αμερικανοί «μας επέβαλαν μια κυβέρνηση που δεν μας πρόσφερε ούτε ελευθερία ούτε δημοκρατία· το αντίθετο μάλιστα, ασκούν μια πολιτική διχασμού και τρομοκράτησης του συριακού λαού. Το μήνυμά μας προς τους λαούς της περιοχής είναι ότι και εμείς αγωνιζόμαστε για να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση, να απομακρυνθεί, ώστε να ξαναγίνει η Συρία κυρίαρχη».

Από μεριάς του ο εκπρόσωπος της λιβανέζικης Επιτροπής Ειρήνης και Αλληλεγγύης, Φουάντ Αμπντούλ Μάλακ έκανε λόγο για διαχρονική επιθετικότητα του Ισραήλ και τις επεκτατικές βλέψεις στην περιοχή. Αναφερόμενος στη βάση της Σούδας, υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει πόλεμος χωρίς τη βασική συμμετοχή της βάσης εδώ», καλώντας τους λαούς «να ξεσηκωθούν» απέναντι στις πολιτικές που, όπως είπε, γεννούν πολέμους και αδικία.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Θανάσης Παφίλης,χαρακτήρισε εξαιρετικά κρίσιμη τη διεθνή συγκυρία. «Μυρίζει μπαρούτι παντού», δήλωσε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο γενικευμένης ανάφλεξης. Ο κ. Παφίλης υποστήριξε ότι «μόνο η παρέμβαση των λαών μπορεί να σταματήσει» την πορεία προς τη βαρβαρότητα και επανέλαβε την αντίθεση του κόμματός του στη λειτουργία της βάσης της Σούδας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά

«η βάση της Σούδας είναι μια νάρκη που άμα ενεργοποιηθεί θα έχει τεράστια προβλήματα».

Τη στήριξη του ΚΚΕ στις αντιπολεμικές πρωτοβουλίες εξέφρασε και ο βουλευτής Ηρακλείου του ΚΚΕ κ. Μανώλης Συντυχάκης. Όπως ανέφερε, η Κρήτη δεν πρέπει να αποτελεί «βυθισμένο αεροπλανοφόρο» των αμερικανονατοϊκών σχεδιασμών, αλλά «νησί-γέφυρα φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ των λαών». Παράλληλα, τόνισε πως το πιο σπουδαίο μήνυμα είναι ότι «και εμείς οι Κριτικοί πρέπει να επιλέξουμε. Θέλουμε το νησί μας να είναι νησί της ανάπτυξης προς όφελος των λαϊκών αναγκών και συμφερόντων ή να είναι ευάλωτο στις πολεμικές απειλές και να γίνεται εφαλτήριο εφόρμησης πολεμικής μηχανής που να σκοτώνει άλλους λαούς».

Από μεριάς της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ), ο πρόεδρός της κ. Σταύρος Τάσσος υποστήριξε ότι η περιοχή βρίσκεται «στα πρόθυρα του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου» και ζήτησε την απομάκρυνση των αμερικανονατοϊκών βάσεων από την Ελλάδα. Υπογράμμισε ακόμη ότι «μόνο οι λαοί μπορούν να αντιπαρατεθούν με τους ιμπεριαλιστές», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι κοινωνίες μπορούν να διαμορφώσουν διαφορετική πορεία από αυτή που επιβάλλουν οι διεθνείς ανταγωνισμοί.