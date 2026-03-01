Χανιά: Αντιπολεμική συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της πόλης (video)

Για «εγκληματική επίθεση του κράτους τρομοκράτη του Ισραήλ και του παγκόσμιου χωροφύλακα του ιμπεριαλισμού των Αμερικανών ενάντια στο λαό του Ιράν ανοίγει τις πύλες της κόλασης για ένα πόλεμο» έγινε λόγος στη συγκέντρωση το πρωί της Κυριακής στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς.

Μέλη της “Παγκρήτιας Επιτροπής κατά των Βάσεων”, εργατικών σωματείων , συλλόγων συγκεντρώθηκαν καταγγέλλοντας την επίθεση στο Ιράν.

«Η βάση της Σούδας έχει στοχοποιηθεί ήδη από Ιρανούς αξιωματούχους ως αμερικανικό έδαφος που δικαιολογεί νόμιμα αντίποινα. Αυτό πρέπει να προκαλέσει συναγερμό στον Κρητικό λαό από τους κινδύνους εμπλοκής της χώρας μας που δυστυχώς δίνει “γη και ύδωρ” στους Αμερικανούς και στους Ισραηλινούς ιμπεριαλιστές» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Μανώλης Παπαδομαμωλακης από την “Παγκρήτια επιτροπή κατά των βάσεων “.

Λίγο μετά τις 12 ξεκίνησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης .