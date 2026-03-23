Χανιά: Αντιδράσεις κατοίκων παλιάς πόλης για τις βυθιζόμενες μπάρες

Την αντίδραση κατοίκων και επαγγελματιών της παλιάς πόλης προκαλεί η κατάσταση που διαμορφώνεται με τις βυθιζόμενες μπάρες.

Σε δελτίο Τύπου που εστάλη στα ΜΜΕ από την «Επιτροπή Κατοίκων, Εργαζομένων και Επαγγελματιών Παλιάς Πόλης» με τίτλο: «Νέος κανονισμός βυθιζόμενων μπαρών — Ο εκτοπισμός των μόνιμων κατοίκων του Ιστορικού Κέντρου ως αποτέλεσμα ασυντόνιστης και αδιαφανούς διαχείρισης», αναφέρεται:

«Η Δημοτική Αρχή Χανίων αποφάσισε, με τον νέο κανονισμό λειτουργίας των βυθιζόμενων μπαρών, να εξομοιώσει πλήρως τους μόνιμους κατοίκους του Ιστορικού Κέντρου με τουρίστες, περαστικούς και επαγγελματίες. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι που ζουν μόνιμα στην Παλιά Πόλη θα έχουν πρόσβαση στο σπίτι τους μόνο μεταξύ 07:00 και 09:00. Δύο ώρες την ημέρα. Για τους μόνιμους κατοίκους της πόλης τους.

Τι σημαίνει αυτό στην καθημερινότητα

Δεν μιλάμε για άνεση ή στάθμευση. Μιλάμε για τις αυτονόητες ανάγκες της καθημερινής ζωής: να μεταφέρεις έναν ηλικιωμένο συγγενή, να παραλάβεις μια παράδοση, να φέρεις ένα τεχνικό για επισκευή βλάβης, να επιστρέψεις σπίτι σου μετά τις εννιά το πρωί. Πράγματα που για κάθε άλλον κάτοικο αυτής της χώρας είναι δεδομένα, για τον κάτοικο της Παλιάς Πόλης Χανίων μετατρέπονται σε γραφειοκρατικό εμπόδιο.

Οι μόνιμοι κάτοικοι του Ιστορικού Κέντρου ήδη επωμίζονται βάρη που δεν υπάρχουν σε καμία άλλη γειτονιά: ανεπαρκής στάθμευση, τουριστική υπερπίεση, υποβαθμισμένες υποδομές, εγκαταλελειμμένα έργα. Αντί η Δημοτική Αρχή να ανακουφίζει αυτά τα βάρη, τα επιβαρύνει με μια ρύθμιση που τους μεταχειρίζεται ως επισκέπτες στο ίδιο τους το σπίτι.

Ασυνεννοησία ή σκοπιμότητα;

Αυτό που προκαλεί εύλογη απορία είναι η αντίφαση στο εσωτερικό της ίδιας της Δημοτικής Αρχής. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών δήλωνε δημοσίως ότι οι μόνιμοι κάτοικοι δεν θα θιγούν από το νέο σύστημα. Την ίδια στιγμή, ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας εισηγείται στα δημοτικά όργανα ακριβώς το αντίθετο.

Αδυναμία συντονισμού ή εναλλαγή ρόλων; Και στις δύο περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: οι κάτοικοι πληρώνουν το κόστος μιας διαδικασίας στην οποία δεν κλήθηκαν καν να συμμετάσχουν.

Ερωτήματα που απαιτούν δημόσια απάντηση

Θέτουμε συγκεκριμένα ερωτήματα προς τη Δημοτική Αρχή, στα οποία αναμένουμε απάντηση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου:

Διαδικασία: Γιατί οι θεσμικοί εκπρόσωποι των μόνιμων κατοίκων δεν κλήθηκαν στην Επιτροπή Κυκλοφοριακού ούτε στη Δημοτική Ενότητα Χανίων; Θα κληθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο;

Νομιμότητα: Ποιοι έδωσαν εντολή σε υπηρεσιακούς παράγοντες — πριν από οποιαδήποτε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου — να χορηγούν ή να αρνούνται κάρτες πρόσβασης, να καταργούν θέσεις στάθμευσης και θέσεις ΑΜΕΑ, και να τροποποιούν σήματα ΚΟΚ;

Σχεδιασμός: Υπήρχε πλήρης καταγραφή των αναγκών των μόνιμων κατοίκων πριν εφαρμοστεί το σύστημα; Γνώριζε η Δημοτική Αρχή πόσες θέσεις χρειάζονται και ποιοι επηρεάζονται; Η απάντηση, με βάση τα αποτελέσματα, φαίνεται αρνητική.

Το παράδοξο των πόρων — και μια ευκαιρία που χάθηκε

Όταν ζητήθηκε η τοποθέτηση μπάρας στο πάρκινγκ κατοίκων στην Πλατεία Τάλω, η απάντηση ήταν ότι δεν επαρκούσαν τα κεφάλαια. Πόροι όμως βρέθηκαν άμεσα για τα δημοτικά πάρκινγκ εισόδου στην Ακτή Τομπάζη και αλλού — εκεί όπου υπάρχουν έσοδα για τον Δήμο.

Το αποτέλεσμα είναι διπλά αρνητικό: το πάρκινγκ κατοίκων παραμένει απροστάτευτο, ενώ με την τοποθέτηση των νέων μπαρών καταργήθηκαν θέσεις που μέχρι σήμερα εξυπηρετούσαν τους κατοίκους. Και όλα αυτά χωρίς η Δημοτική Αρχή να γνωρίζει — ή να έχει φροντίσει να μάθει — πόσες θέσεις χρειάζονται συνολικά.

Αν είχε προηγηθεί σωστή μελέτη, η εικόνα θα μπορούσε να ήταν εντελώς διαφορετική: αποκλειστικές οργανωμένες θέσεις για τους κατοίκους, και οι υπόλοιποι χώροι σε κοινή χρήση με είσπραξη εσόδων για τον Δήμο. Μια λύση που θα εξυπηρετούσε όλους. Που δεν εξετάστηκε ποτέ.

Τα αιτήματά μας

Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο:

1. Να επαναφέρει άμεσα την ελεύθερη και αδέσμευτη πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων στις εστίες τους, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

2. Να προχωρήσει σε πλήρη καταγραφή των αναγκών στάθμευσης και πρόσβασης πριν από οποιαδήποτε νέα ρύθμιση.

3. Να αντιμετωπίσει επιτέλους τα χρόνια εκκρεμή αιτήματα: σύνδεση δυτικών και ανατολικών περιοχών με δημοτική συγκοινωνία, επανεκκίνηση εγκαταλελειμμένων έργων, επαναφορά παιδικών χαρών που καταργήθηκαν, έναρξη εργασιών υπόγειων πάρκινγκ στην ΑΒΕΑ.

Παλιά Πόλη χωρίς κατοίκους δεν είναι πόλη

Υπάρχει μια απλή αλήθεια που φαίνεται να διαφεύγει από τον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής: ένα ιστορικό κέντρο χωρίς μόνιμους κατοίκους χάνει την ψυχή του. Και μαζί της, χάνει και την ελκυστικότητά του — ακόμα και για τους τουρίστες που έρχονται να βιώσουν μια ζωντανή πόλη, όχι ένα διατηρητέο κέλυφος.

Στόχος μας δεν είναι μόνο να παραμείνουν όσοι κάτοικοι έχουν απομείνει. Είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα φέρουν πίσω όσους έφυγαν και θα προσελκύσουν νέους ανθρώπους και νέες οικογένειες. Αυτό είναι το ζητούμενο — για την ποιότητα ζωής, για την κοινωνική συνοχή, και για την ίδια την ταυτότητα των Χανίων.

Κάτοικοι, εργαζόμενοι και επαγγελματίες της Παλιάς Πόλης συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε — μαζί — για αυτό το δικαίωμα.

Η Επιτροπή Κατοίκων, Εργαζομένων και Επαγγελματιών Παλιάς Πόλης».