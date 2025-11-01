Χανιά: Αντιδράσεις για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ

Ο Αγροτικος Σύλλογος Κρυονερίδας με οργή και αγανάκτηση καταδικάζει την αιφνιδιαστική απόφαση της Διοίκησης των ΕΛΤΑ να προχωρήσει στο κλείσιμο 200 υποκαταστημάτων της σε όλη την Ελλάδα. Μεταξύ αυτών και το κατάστημα των Βρυσών Αποκορώνου.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ο Σύλλογος:

«Το οριστικό κλείσιμό τους, θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και αφάνταστη ταλαιπωρία σε πλήθος δημοτών, επαγγελματιών της περιοχης και ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που εξυπηρετούνται καθημερινά από αυτά για βασικές συναλλαγές και επικοινωνία. Βαριές θα είναι και οι συνέπειες στους εργαζόμενους του κλάδου που πρόκειται να υποστούν περεταίρω εντατικοποίηση της εργασίας τους, μετακίνηση σε άλλα καταστήματα και απολύσεις.

Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα στην πορεία συρρίκνωσης και ιδιωτικοποίησης μιας δημόσιας κοινωνικής υπηρεσίας, στο όνομα της “μείωσης του κόστους” και της “αποτελεσματικότητας”.

Οι Αποκορωνιώτες να βγάλουν τα συμπεράσματά τους και κυρίως να μετατρέψουν την οργή τους, μαζί με τους εργαζόμενους των ΕΛΤΑ, σε οργανωμένο αγώνα μέσα από τα σωματεία και τους μαζικούς φορείς για να μπουν μπροστά οι ανάγκες τους, για σύγχρονες αναβαθμισμένες υπηρεσίες ταχυδρομικού έργου με κριτήριο την κάλυψη του συνόλου των αναγκών, καθολικές και προσβάσιμες ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, με επαρκές μόνιμο προσωπικό που να διασφαλίζουν την παροχή φτηνών και ποιοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών, απέναντι στην πολιτική του κόστους – οφέλους που τσακίζει τα λαϊκά δικαιώματα κάνοντας την καθημερινότητα του λαού ακόμη πιο δύσκολη (αποστάσεις, οδικό δίκτυο, συγκοινωνία, κ.α.)».

Το αιφνίδιο κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ στο Πλατανιά, Κολυμβάρι και Αλικιανό στο πλαίσιο του λεγόμενου “μετασχηματισμού” όπως επισημαίνεται των Ελληνικών Ταχυδρομείων που προωθεί η κυβέρνηση και η διοίκηση των ΕΛΤΑ, καταγγέλλει μέσω σχετικής ανακοίνωσης και ο Αγροτικός Σύλλογος Πλατανιά.

Όπως σημειώνει:

Με απλά λόγια, τα ΕΛ.ΤΑ. δεν συνυπολογίζουν τις κοινωνικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες, δεν λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των κατοίκων στα χωριά μας , αλλά παίρνουν αποφάσεις με αυστηρά ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί συνέχεια της λεγόμενης “αναδιοργάνωσης του δικτύου των υποκαταστημάτων” και έχει στόχο να γίνουν τα ΕΛΤΑ «ανταγωνιστικά και κερδοφόρα», κάτι όμως που θα έχει επιπτώσεις σε εργαζόμενους που θα απολυθούν, αλλά και σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών και της υπαίθρου που θα αναγκάζονται να μετακινούνται χιλιόμετρα για να εξυπηρετηθούν, χαρακτηριστικά δεν θα υπάρχει κατάστημα σε ολόκληρο το Δήμο Πλατανιά.

Καλούμε τον λαό της περιοχής μας να διεκδίκηση την ακύρωση της αιφνίδιας απόφασης για κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ και ζητάμε σύγχρονες ταχυδρομικές υπηρεσίες, καθολικές και προσβάσιμες ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, με επαρκές μόνιμο προσωπικό που να διασφαλίζουν την παροχή φτηνών και ποιοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών».