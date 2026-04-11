Αντί για τον… Ιούδα άρπαξε φωτιά αυλή σχολείου – Ζημιές στο Γυμνάσιο Νέας Κυδωνίας

1 από 6

Ζημιές στον εξωτερικό χώρο του γυμνασίου της Νέας Κυδωνίας προκάλεσε φωτιά που ξέσπασε τις πρωινές ώρες της Μ. Παρασκευής.

Η φωτιά προκλήθηκε από ξύλα που είχαν συγκεντρωθεί για το κάψιμο του Ιούδα με το ανακριτικό της πυροσβεστικής να αποδίδει τη φωτιά σε ανήλικους.

Όπως ανέφερε στα “Χ.ν.” ο αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Βαρδάκης η φωτιά προκάλεσε ζημιές στα κουφώματα, στην εξωτερική πέργκολα , έχουν σπάσει τζάμια.

Το πρωί του μεγάλου Σαββάτου συνεργείο του τμήματος καθαριότητας του Δήμου Χανίων μάζεψε τους σωρούς των ξύλων, ενώ την Τρίτη συνεργείο θα αναλάβει την επιδιόρθωση των ζημιών.