Χανιά: Ανοιγμα στην τουριστική αγορά της Ινδίας

Πηγαίνει διακοπές τον Οκτώβριο- Νοέμβριο, Δεκέμβριο-Ιανουάριο, Μάρτιο- Απρίλιο, ο μεσαίας τάξης διαθέτει 3.000 με 7.000 ευρώ σε κάθε ταξίδι, αναζητεί οργανωμένες εμπειρίες. Αυτό είναι το προφίλ του Ινδού τουρίστα η προσέλκυση του οποίου θα εξασφαλίσει την επέκταση της σεζόν για την Ελλάδα και την Κρήτη. Αυτά μεταξύ άλλων ειπώθηκαν στην εκδήλωση “Χανιά- Ινδία:Χτίζοντας γέφυρες τουριστικής συνεργασίας” το απόγευμα της Πέμπτης στο Chania Hotel, μια εκδήλωση που οργάνωσε το “Ελληνικό- Ινδικό Επιμελητήριο” και η “Ένωση Ξενοδόχων”.

Πιο συγκεκριμένα η κ. Γεωργία Κορακάκη σύμβουλος για θέματα εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης και επικεφαλής ενίσχυσης των σχέσεων Ελλάδας και Ινδίας τόνισε πως οι Ινδοί «επιλέγουν για τις διακοπές τους διαφορετικές περιόδους από τους Αμερικανούς, Ευρωπαίους. Ταξιδεύουν, εκτός τη κλασικής περιόδου ! Ταξιδεύουν Οκτώβριο και Νοέμβριο όπου έχουν μια μεγάλη εθνική γιορτή, το Δεκέμβριο και Ιανουάριο και ταξιδεύουν πολύ και Μάρτιο – Απρίλιο με τη γιορτή των χρωμάτων και το κλείσιμο των σχολείων. Όπως καταλαβαίνεται αυτό δίνει

σημαντικές ευκαιρίες για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Και η Κρήτη έχει ξεκάθαρη προοπτική , γιατί μπορεί να λειτουργεί 12 μήνες το χρόνο λόγω του κλίματος ».

Δίνοντας στοιχεία για το προφίλ του Ινδού τουρίστα η κ. Κορακάκη υπογράμμισε μεταξύ άλλων:

• Η μεσαία τάξη στην Ινδία υπολογίζεται σε 300 εκ. ανθρώπους.

• Από 3.000 έως 7.000 ευρώ ξοδεύει για τις διακοπές του ο Ινδός της μεσαίας τάξης,ενώ για luxury ταξίδια ο αριθμός αυτός τριπλασιάζεται.

• Οι περισσότεροι ταξιδεύουν σε οικογενειακά, οργανωμένα group και επιλέγουν ταξίδια πολλών προορισμών διάρκειας 8-10 ημερών. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα μπορεί να ενταχθεί εύκολα σε ένα Ευρωπαϊκό Ταξίδι αρχικά και έπειτα να εξελιχθεί σε προορισμό.

• Θέλουν οργανωμένη εμπειρία και σαφές πρόγραμμα. Επιθυμούν οι Ινδοί να γνωρίζουν τι θα κάνουν από το πρώτο λεπτό που θα φύγουν από το ξενοδοχείο μέχρι να επιστρέψουν σε αυτό.

• Καλή σχέση ποιότητα- τιμής και διάθεση για αναβάθμιση.

• Επιθυμούν πάντα να υπάρχει ή Ινδική κουζίνα ή γκουρμέ vegetarian κουζίνα.

• Ποιότητα φιλοξενίας και εξυπηρέτησης.

• Αναζητούν destination weddings , για την πραγματοποίηση γαμήλιων τελετών, μια αγορά άνω των 50 δις και μπορούν να φέρουν για 2-3 ημέρες από 150 έως 400 άτομα

Στη συνέχεια η κ. Κορακάκη παρατήρησε πως «η Ινδική Αγορά δεν είναι μια ανερχόμενη αγορά αλλά μια αγορά που θα καθορίσει τον παγκόσμιο τουρισμό τα επόμενα χρόνια».

Στην τοποθέτηση του ο κ. Άγγελος Τσαβδάρης πρόεδρος του Ελληνο-Ινδικού Επιμελητηρίου έκανε λόγο για «σημαντικές και πολυεπίπεδες δυνατότητες και αυξανόμενη τουριστική ροή με ένα πιο οργανωμένο και βιώσιμο πλαίσιο κάλυψης από την Ινδία.» Πρόσθεσε έπειτα πως

«δεν τίθεται θέμα αν αυτή η αγορά αναπτυχθεί αλλά αν η Ελλάδα θα καταφέρει να τοποθετηθεί δυναμικά μέσα στη νέα αυτή παγκόσμια τουριστική πραγματικότητα. Πιστεύω βαθιά ότι η Ελλάδα έχει όλες τις προϋποθέσεις να το πετύχει. Η χώρα μας διαθέτει μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, έναν πολιτισμό χιλιάδων ετών, προορισμούς παγκόσμια σημασίας, υψηλής ποιότητας τουριστικές υπηρεσίες και μια κουλτούρα φιλοξενίας βασικό στοιχείο Ελληνικής ταυτότητας».

Ήδη στην κατεύθυνση αυτή έχει αναπτυχθεί μια πρώτη συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Την εκδήλωση χαιρέτησε διαδικτυακά ο υφυπουργός Εξωτερικών κ. Χάρης Θεοχάρης, δια ζώσης ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ κ. Αντώνης Ροκάκης, ενώ υπήρξε επικοινωνία με υπεύθυνους τουριστικών γραφείων στην Ινδία.