Χανιά: Ανεστάλη ο πλειστηριασμός κύριας κατοικίας πενταμελούς οικογένειας

Την αναστολή πλειστηριασμού κύριας κατοικίας πενταμελούς οικογένειας γνωστοποίησε ο Δήμος Αποκορώνου.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Δήμου Αποκορώνου «με μεγάλη ανακούφιση και συγκίνηση, ανακοινώνουμε,ότι ανεστάλη ο πλειστηριασμός της κύριας κατοικίας πενταμελούς οικογένειας του τόπου μας. Το σπίτι σώθηκε.

Πρόκειται για μια οικογένεια που πέρασε δύσκολες στιγμές, με παιδιά και ένα με ιδιαίτερες ανάγκες, που βρέθηκε αντιμέτωπη με τον κίνδυνο να χάσει το μοναδικό της σπίτι. ,την ασφάλεια, και κατ επέκταση την αξιοπρέπειά της.

Από την πρώτη στιγμή, ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης και το Δημοτικό Συμβούλιο στάθηκαν δίπλα στην οικογένεια, με ξεκάθαρη θέση, κανείς μόνος του σε μια τέτοια δοκιμασία.

Οι θεσμικές παρεμβάσεις προς την εταιρεία, τη τράπεζα Ελλάδος, τη τράπεζα Πειραιώς καθώς και η επιμονή και η ενότητα της τοπικής κοινωνίας έφεραν αποτέλεσμα. Ο πλειστηριασμός σταμάτησε και δόθηκε ανάσα ζωής σε μια οικογένεια που θέλει να παλέψει και να σταθεί στα πόδια της.

Ο Δήμαρχος δήλωσε: «Σήμερα είναι μια καλή μέρα για τον Αποκόρωνα. Δεν κερδίσαμε κάτι “μεγάλο” στα χαρτιά — κερδίσαμε κάτι ανθρώπινο. Ένα σπίτι έμεινε όρθιο, μια οικογένεια δεν ξεριζώθηκε. Πίσω από τα νούμερα υπάρχουν άνθρωποι. Και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν μια ευκαιρία. Αυτό ζητήσαμε και αυτό έγινε.

Θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα σε κάθε συμπολίτη που έχει ανάγκη. Γιατί εδώ στον Αποκόρωνα, δεν αφήνουμε κανέναν μόνο του.»

Ο Δήμος Αποκορώνου θα συνεχίσει να παρεμβαίνει όπου χρειάζεται, με στόχο να προστατεύει τους ανθρώπους και την κοινωνία μας. Γιατί πάνω απ’ όλα, σημασία έχει να μπορούμε να κοιταζόμαστε στα μάτια και να ξέρουμε ότι στα δύσκολα σταθήκαμε ο ένας δίπλα στον άλλον»