menu
14.4 C
Chania
Πέμπτη, 19 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Χανιά: Ανεστάλη ο πλειστηριασμός κύριας κατοικίας πενταμελούς οικογένειας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Την αναστολή πλειστηριασμού κύριας κατοικίας πενταμελούς οικογένειας γνωστοποίησε ο Δήμος Αποκορώνου.

 

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Δήμου Αποκορώνου «με μεγάλη ανακούφιση και συγκίνηση, ανακοινώνουμε,ότι ανεστάλη ο πλειστηριασμός της κύριας κατοικίας πενταμελούς οικογένειας του τόπου μας. Το σπίτι σώθηκε.
Πρόκειται για μια οικογένεια που πέρασε δύσκολες στιγμές, με παιδιά και ένα με ιδιαίτερες ανάγκες, που βρέθηκε αντιμέτωπη με τον κίνδυνο να χάσει το μοναδικό της σπίτι. ,την ασφάλεια, και κατ επέκταση την αξιοπρέπειά της.
Από την πρώτη στιγμή, ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης και το Δημοτικό Συμβούλιο στάθηκαν δίπλα στην οικογένεια, με ξεκάθαρη θέση, κανείς μόνος του σε μια τέτοια δοκιμασία.
Οι θεσμικές παρεμβάσεις προς την εταιρεία, τη τράπεζα Ελλάδος, τη τράπεζα Πειραιώς καθώς και η επιμονή και η ενότητα της τοπικής κοινωνίας έφεραν αποτέλεσμα. Ο πλειστηριασμός σταμάτησε και δόθηκε ανάσα ζωής σε μια οικογένεια που θέλει να παλέψει και να σταθεί στα πόδια της.
Ο Δήμαρχος δήλωσε: «Σήμερα είναι μια καλή μέρα για τον Αποκόρωνα. Δεν κερδίσαμε κάτι “μεγάλο” στα χαρτιά — κερδίσαμε κάτι ανθρώπινο. Ένα σπίτι έμεινε όρθιο, μια οικογένεια δεν ξεριζώθηκε. Πίσω από τα νούμερα υπάρχουν άνθρωποι. Και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν μια ευκαιρία. Αυτό ζητήσαμε και αυτό έγινε.
Θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα σε κάθε συμπολίτη που έχει ανάγκη. Γιατί εδώ στον Αποκόρωνα, δεν αφήνουμε κανέναν μόνο του.»
Ο Δήμος Αποκορώνου θα συνεχίσει να παρεμβαίνει όπου χρειάζεται, με στόχο να προστατεύει τους ανθρώπους και την κοινωνία μας. Γιατί πάνω απ’ όλα, σημασία έχει να μπορούμε να κοιταζόμαστε στα μάτια και να ξέρουμε ότι στα δύσκολα σταθήκαμε ο ένας δίπλα στον άλλον»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum