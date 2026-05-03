Χανιά: Αναβολή στη δράση του “Make a Wish”

Αναβλήθηκε λόγω καιρικών συνθηκών η δράση του Make a Wish στα Χανιά το απόγευμα της Κυριακής. Η δράση επρόκειτο να ξεκινήσει στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς και να συνεχιστεί στο Ενετικό λιμάνι ωστόσο λόγω της κακοκαιρίας αναβλήθηκε το πιθανότερο για το ερχόμενο Σάββατο.