Χανιά: Αναβολή σε δίκη δημοσιογράφου – Σχολίασε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα

Αναβλήθηκε για τις 27 Μαίου 2026 η εκδίκαση, σε δεύτερο βαθμό, της υπόθεσης της δημοσιογράφου Αργυρώς Γιαννουδάκη, η οποία παραπέμφθηκε σε δίκη μετά από δημόσιο σχολιασμό ομοφοβικής ανάρτησης στο Facebook.

Η αναβολή δόθηκε από το Εφετείο στα Χανιά λόγω παρέλευσης του ωραρίου.

Η ίδια η κ. Γιαννουδάκη, μιλώντας στα «Χανιώτικα νέα», σημείωσε τη μήνυση υπέβαλλαν εις βάρος της πατέρας και γιος «με αφορμή ανάρτηση του γιου στην οποία έλεγε: «“απορία: όποιος δεν γουστάρει τους ομοφυλόφιλους είναι ομοφοβικός;”. Παρενέβη λοιπόν στα σχόλια και του είπα πως ναι, είναι. Αυτό πυροδότησε σχόλια οργής από τον πατέρα του. Μετά τα σχόλια που ανταλλάξαμε, με τον πατέρα κυρίως, τους ενημέρωσα ότι οι θέσεις που έχουν θα γίνουν γνωστές και προέβησαν στην μήνυση εναντίον μου, υποστηρίζοντας ότι απειλούνται. Καμία απειλή επί της ουσίας. Δημόσια εξέφρασαν μία άποψη και θεωρώ ότι έχω κάθε δικαίωμα, από τη στιγμή που δημόσια έγινε, να την κοινοποιήσω και να την κάνω γνωστή».

Η ανάρτηση είχε γίνει το 2020. Πρωτόδικα η Αργυρώ Γιαννουδάκη καταδικάστηκε σε έξι μήνες φυλάκιση με αναστολή. Τότε, «για οικονομικούς λόγους δεν είχα δικηγόρο. Οπότε είχα επιλέξει να έρθω χωρίς δικηγόρο», μας είπε η κα Γιαννουδάκη.