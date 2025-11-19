menu
20.6 C
Chania
Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Χανιά: Αναβολή σε δίκη δημοσιογράφου – Σχολίασε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα

Γιάννης Λυβιάκης
Γιάννης Λυβιάκης
0

Αναβλήθηκε για τις 27 Μαίου 2026 η εκδίκαση, σε δεύτερο βαθμό, της υπόθεσης της δημοσιογράφου Αργυρώς Γιαννουδάκη, η οποία παραπέμφθηκε σε δίκη μετά από δημόσιο σχολιασμό ομοφοβικής ανάρτησης στο Facebook.
Η αναβολή δόθηκε από το Εφετείο στα Χανιά λόγω παρέλευσης του ωραρίου.
Η ίδια η κ. Γιαννουδάκη, μιλώντας στα «Χανιώτικα νέα», σημείωσε τη μήνυση υπέβαλλαν εις βάρος της πατέρας και γιος «με αφορμή ανάρτηση του γιου στην οποία έλεγε: «“απορία: όποιος δεν γουστάρει τους ομοφυλόφιλους είναι ομοφοβικός;”. Παρενέβη λοιπόν στα σχόλια και του είπα πως ναι, είναι. Αυτό πυροδότησε σχόλια οργής από τον πατέρα του. Μετά τα σχόλια που ανταλλάξαμε, με τον πατέρα κυρίως, τους ενημέρωσα ότι οι θέσεις που έχουν θα γίνουν γνωστές και προέβησαν στην μήνυση εναντίον μου, υποστηρίζοντας ότι απειλούνται. Καμία απειλή επί της ουσίας. Δημόσια εξέφρασαν μία άποψη και θεωρώ ότι έχω κάθε δικαίωμα, από τη στιγμή που δημόσια έγινε, να την κοινοποιήσω και να την κάνω γνωστή».
Η ανάρτηση είχε γίνει το 2020. Πρωτόδικα η Αργυρώ Γιαννουδάκη καταδικάστηκε σε έξι μήνες φυλάκιση με αναστολή. Τότε, «για οικονομικούς λόγους δεν είχα δικηγόρο. Οπότε είχα επιλέξει να έρθω χωρίς δικηγόρο», μας είπε η κα Γιαννουδάκη.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum