Χανιά: Αναβλήθηκε η δίκη γονέα – Τον μήνυσαν εκπαιδευτικοί

Να πέσουν οι τόνοι για τις ανάγκες των παιδιών, συμφώνησαν μηνυτές και μηνυόμενοι στην υπόθεση που αφορά αντιπαράθεση μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέα σε σχολείο της περιοχής του Σελίνου.

Ο γονέας επρόκειτο να δικαστεί στο Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Χανίων το μεσημέρι της Τετάρτης, ωστόσο λόγω της απεργίας η δίκη αναβλήθηκε για τον Δεκέμβριο. Σε βάρος του γονέα έχει υποβληθεί μήνυση για “απειλή” και “διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας” καθώς όπως τόνισε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Γιώργος Μαυρογενάκης, απείλησε τους γονείς ότι “θα κάνω τα αυτοκίνητα σας βίδες”, “έχω υψηλές γνωριμίες και θα σας στείλω στα σύνορα”. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς ο γονέας αντιδρούσε στο να εξεταστεί από το ΚΕΔΑΣΥ ένα από τα τρία παιδιά που έχει στο σχολείο.

Όπως τόνισαν οι δικηγόροι του γονέα Απόστολης Λύτρας και Αθανάσιος Τζήκας ο εντολέας του ζήτησε και ζητάει συγνώμη από τους εκπαιδευτικούς.

Ο κ. Λύτρας μιλώντας στους δημοσιογράφους σημείωσε πως “υπάρχει ένα πρόβλημα στην τάξη του σχολείου που είναι η κόρη του με 4 παιδάκια. Η κόρη του έχει πρόβλημα με ένα άλλο κοριτσάκι, τσακώνονται να μη πω μπούλινγκ όπως αναφέρει ο ίδιος, το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί κάνουν ότι μπορούν. Σε μια αγανάκτηση που είχε για αυτό που συμβαίνει στο παιδί του και όχι για του δασκάλους, είχε μια άστοχη και άσχημη εκπαίδευση απέναντι στους εκπαιδευτικούς και ζήτησε και ζητάει συγνώμη για τη συμπεριφορά του. Θέλω να πιστεύω ότι και οι εκπαιδευτικοί είναι τέτοιου είδους άνθρωποι που θα καταλάβουν και θα δεχτούν τη συγγνώμη του και θα προσπαθήσουν από την πλευρά τους να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα”.

Στη συνέχεια ο κ. Τζήκας υπογράμμισε πως εκείνη την ημέρα ο εντολέας του πήγε να καταθέσει μια αίτηση στο σχολείο για να πάνε τα παιδιά του σε άλλο σχολείο και πως “ότι ειπώθηκε δεν αναφέρθηκε σε καμία περίπτωση στους δασκάλους και αν προέκυψε κάποιο πρόβλημα στο σχολείο ζητά ταπεινά συγνώμη, δεν ήταν πρόθεση του να διαταράξει την περιουσία, ούτε απείλησε κάποιον. Θεωρώ οτι θα πρέπει να πέσουν οι τόνοι για χάρη των συμφερόντων των παιδιών”.