Χανιά: Ανάπτυξη µε Εθνική Στόχευση και Έργα Πνοής

Τα Χανιά εξελίσσονται και αλλάζουν µε σχέδιο, µε όραµα και µε στρατηγική. Η ∆υτική Κρήτη βρίσκεται σε µια αναπτυξιακή τροχιά που στοχεύει να προσφέρει πραγµατικές ανάσες στους κατοίκους, να ενισχύσει τις υποδοµές και να αναβαθµίσει την ποιότητα ζωής στο νησί.

Τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη δεν αποτελούν απλώς κατασκευαστικές παρεµβάσεις· είναι έργα που διασφαλίζουν την ασφάλεια, ενισχύουν την καθηµερινότητα των πολιτών και δηµιουργούν συνθήκες για βιώσιµη ανάπτυξη.

Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) αποτελεί τον βασικό άξονα ανάπτυξης του νησιού. Κατασκευασµένος τη δεκαετία του 1970 για να εξυπηρετεί 50.000 οχήµατα ετησίως, σήµερα µεταφέρει πάνω από 600.000, καθιστώντας τον έναν από τους πιο επικίνδυνους δρόµους της Ευρώπης. Οι αριθµοί είναι ανησυχητικοί: η Κρήτη καταγράφει 84 νεκρούς ανά εκατοµµύριο κατοίκων, έναντι ευρωπαϊκού µέσου όρου 49. Η ολοκληρωµένη αναβάθµιση του ΒΟΑΚ αναµένεται να µειώσει τα τροχαία ατυχήµατα κατά 63%, σώζοντας εκατοντάδες ζωές και µειώνοντας σοβαρούς τραυµατισµούς.

Η ένταξη του τµήµατος Κίσαµος – Χανιά στη σύµβαση παραχώρησης του ΒΟΑΚ ενισχύει τη ∆υτική Κρήτη και διασφαλίζει την οµαλή σύνδεσή της µε την υπόλοιπη Ελλάδα και την Ευρώπη. Παράλληλα, η οδική σύνδεση του ΒΟΑΚ µε το Λιµάνι Σούδας και τον Αερολιµένα Χανίων «Ιωάννης ∆ασκαλογιάννης», έργο εθνικού επιπέδου, αποτελεί κρίσιµο στοιχείο για την ασφάλεια και την ταχύτητα των µετακινήσεων, τόσο για τους µόνιµους κατοίκους όσο και για τους χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο.

Οι λιµενικές υποδοµές βρίσκονται επίσης σε τροχιά αναβάθµισης. Η επέκταση του λιµανιού στη Χώρα Σφακίων µε χρηµατοδότηση άνω των 17 εκατ. ευρώ και η αναβάθµιση της προβλήτας στην Αγία Ρουµέλη ενισχύουν τις υποδοµές της άγονης γραµµής Κρήτης – Γαύδος και διευκολύνουν την προσβασιµότητα χιλιάδων επισκεπτών.

Μαζί µε τα έργα οδικής ασφάλειας στα τµήµατα Σούδα – Γεωργιούπολη και Σκαλέτα – Φόδελε, διασφαλίζεται η καθηµερινή κινητικότητα µε ασφάλεια και αξιοπιστία.

Παράλληλα, το νέο αεροδρόµιο του Ηρακλείου θα αποτελέσει µια καθοριστική επένδυση για όλο το νησί. Η αναβάθµιση των υποδοµών και η αυξηµένη χωρητικότητα θα ενισχύσουν τη σύνδεση της Κρήτης µε διεθνείς αγορές και θα έχουν άµεση θετική επίδραση στον τουρισµό των Χανίων, καθώς περισσότεροι επισκέπτες θα έχουν εύκολη και ασφαλή πρόσβαση σε όλη τη ∆υτική Κρήτη. Αυτό σηµαίνει περισσότερες οικονοµικές ευκαιρίες για τις τοπικές επιχειρήσεις, ανάπτυξη των τουριστικών υποδοµών και ενίσχυση της τοπικής αγοράς.

Ταυτόχρονα, είµαστε πλήρως συνειδητοποιηµένοι ότι πολλά ακόµη πρέπει να γίνουν. Η ενίσχυση υποδοµών σε περιοχές που αντιµετωπίζουν καθηµερινά προβλήµατα, η αντιµετώπιση της λειψυδρίας, η συντήρηση του παλιού οδικού δικτύου και η βελτίωση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας παραµένουν κρίσιµες προτεραιότητες. Η ανάπτυξη δεν είναι µόνο έργα, είναι φροντίδα για την ποιότητα ζωής των πολιτών και ρεαλιστική αντιµετώπιση των δυσκολιών τους.

Η χώρα µας αλλάζει, η Κρήτη αλλάζει και τα Χανιά εκσυγχρονίζονται. Με στρατηγικό σχεδιασµό, έργα ουσίας και εθνική στόχευση, δηµιουργούµε τη Νέα Ελλάδα: µια Ελλάδα ισχυρή, ασφαλή και αναγνωρίσιµη στην Ευρώπη και διεθνώς.

Τα έργα αυτά δεν είναι απλώς υποδοµές· είναι έργα ζωής, ασφάλειας και ευηµερίας για κάθε Χανιώτη, για κάθε επισκέπτη και για τις γενιές που έρχονται, µε πλήρη επίγνωση των προκλήσεων που έχουµε ακόµη να αντιµετωπίσουµε.

*Η Σέβη Βολουδάκη είναι Yφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και βουλευτής Χανίων