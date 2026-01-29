Χανιά: Αναμορφωτικά μέτρα σε ανήλικο για διακίνηση μεταναστών

Αναμορφωτικά μέτρα για την παρακολούθηση ψυχο- κοινωνιολογικού προγράμματος στην Αθήνα επέβαλλε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ανηλίκων Χανίων σε έναν ανήλικο – όταν

τέλεσε την πράξη για την οποία καταδικάστηκε – Σουδανό υπήκοο.

Ο Σουδανός υπήκοος, η υπόθεση του οποίου εκδικάστηκε χθες το πρωί, κατηγορούνταν ότι όταν ήταν 17χρονών και οδηγώντας βάρκα μπήκε παράνομα στη χώρα, διακινώντας μετα

νάστες. Ο νεαρός αθωώθηκε για την διακίνηση και καταδικάστηκε για την είσοδο στη χώρα.

Ο δικηγόρος του κ. Γιάννης Μαυροματάκης αφού σημείωσε πως δεν πρέπει να έχει εφαρμογή ο κώδικας μετανάστευσης συμπεριλαμβανομένων και των ποινικών διατάξεων σε

ανήλικα άτομα τόνισε πως ο νεαρός «δεν κατονομάστηκε από κανένα ως αυτός που πήρε τα χρήματα, ούτε ότι συμμετείχε στο δίκτυο διακινητών αλλά ότι απλά οδηγούσε τη βάρκα. Ο

ίδιος είπε ότι οδηγούσε τη βάρκα καθώς οι διακινητές πάνε τη βάρκα μέχρι κάποιο σημείο και μετά τους το δίνουν σε κάποιο από τους επιβαίνοντες απειλώντας τον να μην γυρίσει πίσω. Το δικαστήριο τον αθώωσε για τη διακίνηση παράτυπων μεταναστών και τον καταδίκασε για την είσοδο επιβάλλοντας αναμορφωτικά μέτρα».