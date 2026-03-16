Χανιά: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της ενθρόνισης του Μητροπολίτη κ. Τίτου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, ανακοίνωσε το πρόγραμμα της ενθρόνισης του  νέου Ποιμενάρχη της, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτου.

Η ενθρόνιση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

11:00 – Αποκόρωνας (Ίδρυμα Αγίας Σοφίας)
Υποδοχή του νέου Μητροπολίτη από τον Δήμαρχο Αποκορώνου κ. Χαράλαμπο Κουκιανάκη.

12:15 – Χανιά, Πλατεία Αγοράς
Υποδοχή του νέου Μητροπολίτη από τον Δήμαρχο Χανίων κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη, τον Ιερό Κλήρο, τις τοπικές αρχές και τον λαό της Εκκλησίας. Θα ακολουθήσει λιτανευτική πομπή προς τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου.

12:45 – Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Εισοδίων της Θεοτόκου
Τελετή ενθρόνισης και υποβολή σεβασμών.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «καλούνται ο Ιερός Κλήρος, οι Αρχές και ο ευσεβής λαός να συμμετάσχουν σε αυτό το εκκλησιαστικό και ιστορικό γεγονός, υποδεχόμενοι τον νέο Ποιμενάρχη της ιστορικής Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Ας μοιραστούμε όλοι μαζί αυτή τη μεγάλη πνευματική χαρά της Εκκλησίας μας, αναφωνώντας το «Άξιος» και ενώνοντας τις προσευχές μας για τον νέο Επίσκοπο και Ποιμενάρχη σας κ. Τίτο, ώστε, όπως λέγεται σε κάθε Θεία Λειτουργία, να κηρύττει σωστά τον λόγο της αλήθειας του Χριστού, να γίνεται φως και ελπίδα για τον λαό του Θεού και να καθοδηγεί την Εκκλησία στα Κυδωνία και στον Αποκόρωνα σε δρόμους σωτηρίας»

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

